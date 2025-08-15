羊文学、毎年恒例クリスマスライブ＜まほうがつかえる＞開催決定
羊文学が12月、東阪にて毎年恒例クリスマスライブ＜まほうがつかえる2025＞を開催することが発表となった。
同公演は、2024年に引き続いて2025年も東京・LINE CUBE SHIBUYA、大阪・フェスティバルホールにて開催される。
チケットのファンクラブ先行受付は本日8月15日12:00より。また、8月27日発売のニューシングル「Feel / mild days」の封入特典として、チケット抽選申し込みができるシリアルコードが付属することも発表された。
羊文学は、9月より日本武道館2daysと大阪城ホールを含むアジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞、10月より初のヨーロッパツアー＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞を開催するほか、10月8日には自身5枚目にして約2年ぶりのアルバムをリリースすることも決定している。
■＜羊文学「まほうがつかえる2025」＞
【東京公演】
12月19日(金) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
open18:00 / start19:00
（問）スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
（問）ホットスタッフ 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp
【大阪公演】
12月25日(木) 大阪・フェスティバルホール
open18:00 / start19:00
（問）清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com
▼チケット
前売6,500円(税込) ※全席指定
【ファンクラブ先行受付日程】
受付期間：8月15日(金)12:00〜8月17日(日)23:59
https://hitsujibungaku.bitfan.id
【「Feel / mild days」購入者チケット抽選先行】
申込受付期間：8月27日(水)10:00〜9月7日(木)23:59
※お申込みには8月27日発売のニューシングル「Feel / mild days」に封入されるシリアルナンバーが必要となります。
■CDシングル「Feel / mild days」
2025年8月27日(水)発売
CD予約ページ：https://hitsujibungaku.lnk.to/feel_md_cd
配信リンク：https://hitsujibungaku.lnk.to/Feel_milddays
【期間生産限定盤】KSCL-3602 2,000円(税込)
▼CD収録曲
1 Feel
2 mild days
3 Feel (Anime ver.)
4 mild days (Anime ver.)
5 Feel (Instrumental)
6 mild days (Instrumental)
「Feel」：TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』オープニングテーマ
「mild days」：TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』エンディングテーマ
■5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
2025年10月8日(水)発売
【完全生産限定盤(CD+Blu-ray+Goods)】8,800円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary
Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more
【初回限定盤(CD+Blu-ray)】6,600円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞
※映像内容は完全生産限定盤の収録映像と異なります
【通常盤(CD)】3,850円(税込)
CD：5th Album『D o n’ t L a u g h I t O f f』
■＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞
09月15日(月/祝) 大阪・大阪城ホール
09月18日(木) ソウル・YES24 LIVE HALL
09月20日(土) 上海・VAS est
09月21日(日) 北京・东三LIVE 乐游园
09月23日(火) 広州・MAO Livehouse(中大一号馆)
09月26日(金) 台北・Zepp New Taipei
09月28日(日) バンコク・Voice Space
10月09日(木) 東京・日本武道館
10月10日(金) 東京・日本武道館
▼日本公演詳細
09月15日(月/祝) 大阪城ホール
open17:00 / start18:00
全席指定：前売8,500円(税込)
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：清水音泉 後援：FM802
（問）清水音泉 06-6357-3666
10月09日(木) 日本武道館
open18:00 / start19:00
全席指定：前売8,500円(税込)
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ 後援：J-WAVE
（問）スマッシュ 03-3444-6751
（問）ホットスタッフ 050-5211-6077
10月10日(金) 日本武道館
open18:00 / start19:00
全席指定：前売8,500円(税込)
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ 後援：J-WAVE
（問）スマッシュ 03-3444-6751
（問）ホットスタッフ 050-5211-6077
チケット：https://linktr.ee/hitsujibungaku_asiatour
■＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞
10月15日(水) FR・Paris @L’Alhambra
http://bit.ly/Hitsujibungaku_Paris25
10月16日(木) NL・Nijmegen @Doornroosje
https://www.doornroosje.nl/event/hitsujibungaku/
10月18日(土) DE・Cologne @Die Kantine
https://www.eventim.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/
10月19日(日) DE・Berlin @Columbia Theater
https://www.eventim.de/eventseries/hitsujibungaku-3938853/
10月20日(月) PL・Warsaw @Proxima
https://www.livenation.pl/event/hitsujibungaku-warsaw-tickets-edp1609764
10月22日(水) AT・Vienna @Flex
https://www.oeticket.com/event/20463877
10月24日(金) UK・London @O2 Academy Islington
https://gigst.rs/hitsujibungaku
