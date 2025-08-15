メジャーリーグのレギュラーシーズンも残り1か月半に、13の打者指標ではどの選手が何冠を手にしているのでしょうか。

前半戦で7冠(安打数、打率、出塁率、長打率、OPS、長打数、塁打数)だったヤンキースのアーロン・ジャッジ選手ですが、日本時間7月27日に右肘の屈筋の負傷で10日間の負傷者リスト入りと一時戦線離脱を余儀なくされました。

それでも復帰2戦目でヒットを記録すると7戦目で待望の1発を出すなど安定した活躍を見せ、打率.333、OPS1.131など4冠に輝いています。

大谷選手は、8月はここまで12試合連続安打で5度のマルチ安打、1度の猛打賞を含む19安打、4試合連続HR含む5本塁打を放つなど絶好調。前半戦終えたタイミングでは得点のみメジャートップでしたが、現在はそれに加え長打数、塁打数がメジャートップとなっています。

本塁打は変わらずマリナーズのカル・ローリー選手が45本でトップとなっていますが、大谷選手が2本差で近づいています。

▽13の打者指標メジャートップ選手

115得点 大谷翔平(ドジャース)148安打 ボー・ビシェット(ブルージェイズ)37二塁打 ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)14三塁打 コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)45本塁打 カル・ローリー(マリナーズ)99打点 ピート・アロンソ(メッツ)35盗塁 ホセ・カバレロ(ヤンキース)、ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）打率.333 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)出塁率.444 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)長打率.687 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)OPS1.131 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)長打数67 大谷翔平(ドジャース)塁打数293 大谷翔平(ドジャース)