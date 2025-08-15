タレントのホラン千秋が１３日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。超多忙だったころの精神状態を明かして、スタジオを笑わせた。

ホランは今年３月に、月〜木の帯で８年間キャスターを務めていたＴＢＳ系「Ｎスタ」を卒業した。卒業後の生活の変化について、「今はホントに休みとかも増やして。でもレギュラーがあるにはあるので、ほどよい感じ」と笑顔を見せた。

ＭＣのオードリー若林正恭が「忙しかったでしょ？帯やっているときは」が質問。「帯始まる前の方が、レギュラーが１０本以上あったころが、ホント寝られないみたいな。私も含めてマネジャーさんも２００連勤が当たり前感じの時代だったんで」とキャスター就任前の方が超多忙だったと明かした。

当時は、夕方のニュース番組の時間帯にバラエティーの収録が詰め込まれていたといい、「Ｎスタ」のキャスターになったことで「逆に人間に戻していただいた」と規則正しい生活を送れるようになったと説明した。

若林が「レギュラーが２桁いくとそうなるよね。みんなが疲弊していく」としみじみと話すと、ホランは「ホントになんか…なんだか知らないけど、ただただ真っ暗闇の部屋の中で涙出る」と、当時の精神状態を告白してスタジオの笑いを誘っていた。