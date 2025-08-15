東北の百貨店として知られる藤崎が、俳優の六角精児さんとホリプロ社員で鉄道ファンの南田裕介さんをゲストに迎える日帰り鉄道旅行「六角精児さん＆南田裕介さんと『びゅうコースター風っこ号』で行く 初秋の陸羽東線 癒しの鉄道旅」を企画しました。

開催日は2025年9月21日(日)。貸切のトロッコ列車で秋の陸羽東線の風景を楽しむだけでなく、鳴子温泉郷での地元文化との交流や豪華ゲストとのトークショーなどが盛り込まれています。

六角精児さん＆南田裕介さんが特別車掌に！

ツアー最大の魅力は、ゲストの六角精児さんと南田裕介さんとの交流です。二人は特別車掌として「びゅうコースター風っこ号」に乗務し、参加者の席を訪れる「車内改札」も実施。

ゲストプロフィール

旅の目的地である鳴子観光ホテルでは、ここでしか聞けない鉄道話や撮影秘話が飛び出すスペシャルトークショーも開催され、旅を一層盛り上げます。二人は出発駅となる小牛田駅での出発式にも登場し、挨拶を行う予定です。

鳴子観光ホテル（イメージ）

貸切の「びゅうコースター風っこ号」で秋の陸羽東線を行く

ツアーでは窓が大きく開放感のあるトロッコ列車「びゅうコースター風っこ号」を貸切で運行します。参加者は澄んだ秋風を感じながら、黄金色に輝く田園風景など、陸羽東線の美しい車窓を心ゆくまで楽しむことができます。

車内では美里町地域おこし協力隊の久田さんによる陸羽東線の歴史や「風っこ号」誕生秘話などのトリビア解説も行われる予定です。

地元の味覚と文化に触れるおもてなし

地域連携による温かいおもてなしも多数用意されています。往路の車内では、小牛田農林高校の生徒が育てた米を美里町の川敬商店が醸した日本酒「稲章」や、明治創業の老舗・村上屋の「山の神まんじゅう」が振る舞われます。

鳴子温泉では、美里町の農家レストラン「野の風」が宮城の新米を使って作る特製弁当の昼食が提供されるほか、スタッフによる餅つき見学・体験も楽しめます。

参加者全員に西川の高機能クッションをプレゼント

特別協賛の西川株式会社からは、木の板張りの座席でも快適に過ごせる「AiR スクエアクッション」をプレゼント。有名アスリートも愛用する高機能クッションに座りながら、快適な列車旅を満喫できる嬉しい特典です。

六角精児さん＆南田裕介さんと行く陸羽東線の旅 概要

本ツアーは2025年9月21日(日)に開催される日帰り旅行です。旅行代金は中学生以上が29,800円（税込）、小学生が15,000円（税込）で、昼食の用意がない未就学児は無料。募集は大人80名限定の先着順。申込締切は9月6日(土)ですが、定員になり次第締め切られます。集合・解散は小牛田駅ですが、希望者は古川駅での対応も可能です。申込は主催のワールド・ファン・ツアーズへ（メール）。

俳優の六角精児さん、鉄道ファンの南田裕介さんと一緒に、秋の陸羽東線を満喫できる特別な日帰りツアー。貸切列車での交流や、地域の食文化に触れるおもてなしなど、魅力あふれる内容となっています。ぜひ参加を検討してみてはいかがでしょうか。

