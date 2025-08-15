元AKB48浦野一美“産前ラスト旅行”での夫＆娘の写真公開「可愛いが渋滞」と反響
【モデルプレス＝2025/08/15】元AKB48でタレントのcindy（シンディー）こと浦野一美が8月14日、自身のInstagramを更新。第2子出産前最後の家族旅行での夫と娘の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】第2子妊娠の元AKBメンバー、夫＆娘公開
浦野は「産前ラスト旅行はドギーズアイランドへ 家族3人＋2わんで千葉へ」と妊娠中最後の家族旅行を報告。「気づけば笑ってばかりで、あっという間の時間でした」と楽しい時間を振り返り、公園で娘を抱き上げる夫の微笑ましいショットや芝生で娘と座る夫の姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「微笑ましい家族」「幸せそうな雰囲気」「素敵な思い出」「パパと娘が仲良し」「癒される家族写真」といった声が上がっている。
浦野は2022年5月、6歳年下の一般男性との結婚を報告し、2023年10月に第1子の出産を発表。2025年6月に産後1万人に1人と言われている後遺症「直腸膣瘻」になったことを公表し、8月には病気の完治と第2子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第2子妊娠の元AKBメンバー、夫＆娘公開
◆浦野一美、愛犬同伴の産前ラスト家族旅行を報告
浦野は「産前ラスト旅行はドギーズアイランドへ 家族3人＋2わんで千葉へ」と妊娠中最後の家族旅行を報告。「気づけば笑ってばかりで、あっという間の時間でした」と楽しい時間を振り返り、公園で娘を抱き上げる夫の微笑ましいショットや芝生で娘と座る夫の姿などを載せている。
浦野は2022年5月、6歳年下の一般男性との結婚を報告し、2023年10月に第1子の出産を発表。2025年6月に産後1万人に1人と言われている後遺症「直腸膣瘻」になったことを公表し、8月には病気の完治と第2子の妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】