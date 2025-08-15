「下向きまつ毛をギュンと持ち上げ」理想の“盛りレベル”を選べるマスカラ、『ラッシュファイター』3タイプ新登場
BCLカンパニーは新メイクシリーズ『ラッシュファイター』から、まつ毛の“盛りレベル”に合わせて選べる3種類のマスカラを9月16日より販売する。
【写真】自まつ毛伸びた？ ナチュラルで自然な目元に「ラッシュファイター」Lv15 使用例
『ラッシュファイター』は、日々鏡の前で格闘する女の子をパワーアップさせてくれるアイメイクブランド。ラインナップは「Lv15」「Lv50」「Lv75」の3タイプ用意されており、下向きまつ毛をギュンと持ち上げるアッパーリフト処方を、盛りレベルに合わせたキャラクターで表現している。
「Lv15」は、透け感のあるクリアブラックカラーが特徴の“あざと盛り”タイプ。Wスマートコームが採用されており、ノンファイバーでまつ毛1本1本をセパレート。自まつ毛がそのまま伸びたようなナチュラルなツヤ感を演出する。キャラクターは、センター分けのミニボブスタイルが特徴の「キュン」。
「Lv50」は、柔軟性のある3Dスーパーコームと放射状ブラシでまつ毛をしっかりキャッチしながら、自然なブラックカラーで“ナチュ盛り”を実現する。ポジティブなリーダー気質のツインテールキャラ「アイ」がキャラクターとなっている。
最もパワフルな「Lv75」は、2種のファイバー入りで長さとボリュームを最大限に引き出す“マジ盛り”タイプ。密集毛コームが根本からまつ毛を持ち上げ、ぱっちりとした上向けまつ毛に仕上がる。ヘアバンドがトレードマークのアップスタイルキャラ「ボム」がキャラクターとなっている。
