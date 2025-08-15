¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¿·ºî¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¡¡ºù°æÀ¯Çî¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¾ðÊó¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Îºù°æÀ¯Çî¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡£Switch2ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤Î´°Á´¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦Í¸Â²ñ¼Ò¥½¥é¤¬20¼þÇ¯¤Ç¤¹¤ÈŽ¡¡Ä¡ÄÄ¹¤¤¤Í¡ª¤´°¦¸Ü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿·ºî¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡¢¤Þ¤À¥²¡¼¥à²èÌÌ¤µ¤¨½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¾ðÊó¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤ªÂÔ¤Á¤ò¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¡£¥«¡¼¥Ó¥£¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿·¤·¤¤Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
