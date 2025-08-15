『能面検事』第6話、大阪地検に爆発物…前田拓海（大西流星）が意識不明に【あらすじ】
俳優の上川隆也が主演を務めるテレビ東京ドラマ9『能面検事』（毎週金曜 後9：00〜）の第6話が、きょう15日に放送される。
【写真】『能面検事』第6話の相関図
原作は、“どんでん返しの帝王”の異名を持つベストセラー作家・中山七里氏による小説「能面検事」シリーズ。大阪地検きってのエース検察官である不破俊太郎（上川）は、検察の上層部や警察組織に対して一切の忖度（そんたく）はなく、とにかく冷静沈着に、ただ淡々と職務を全うする。ついた通り名は“能面検事”。不破が、権力者による圧力や組織のしきたりに屈することなく、むしろそれらを圧倒しながら事件の真相を暴いていく痛快なリーガルミステリー。
第6話のタイトルは「孤独な復讐者」。6〜8話にわたり、大阪府内のとある駅前で起きた通り魔殺人事件と、大阪地検に届いた郵便物爆発事件が軸となって物語が進む。6話には、通り魔殺人事件で殺害された内海菜月の母・内海圭以子（鶴田真由）、通り魔殺人事件の犯人・笹清政市（安井順平）、堂島署刑事課巡査・緑川啓吾（結木滉星）、同じく巡査の成島貴一（飛永翼）、謎の人物（夙川アトム）が登場する。
■第6話あらすじ
府内の駅前で7人が刺殺される無差別殺人事件が発生。犯人・笹清の動機は、就職氷河期世代を切り捨てた社会への復讐だという。取り調べが続く中、大阪地検に届いた郵便物が爆発し、前田拓海（大西流星）が巻き込まれ意識不明に。やがてロスト・ルサンチマンなる人物の登場で、二つの事件は思わぬつながりを見せ始めて…。榊宗春（寺脇康文）は不破に両事件の捜査を命じるが、犯人の特定は難航する。
