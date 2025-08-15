放送100回目『櫻坂46の「さ」』石森璃花＆浅井恋乃未＆中川智尋が登場 四期生初登場で人気コーナー復活【コメントあり】
櫻坂46・三期生の石森璃花、四期生の浅井恋乃未、中川智尋が、31日放送の文化放送『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜 後7:00）に出演する。番組は同放送で100回目を迎える。
今年4月に加入した櫻坂46 四期生メンバーの浅井と中川は、番組に初めて登場。MCを務める石森とともに、メンバー3人でのトークを届ける。櫻坂46の四期生メンバーが同番組に出演するのは、今回が初となる。
記念すべき第100回の放送では、メンバーの新たな一面や魅力を掘り下げる人気コーナー「櫻さ取調室！」が復活。リスナーから寄せられたメンバーのタレコミ情報なども参考にしながら、取り調べのように浅井と中川の新たな一面を探っていく。
番組では、浅井と中川の特徴や人柄を表すようなタレコミ情報を募集。また、スペシャルウィークの特別企画として、石森、浅井、中川のサイン入りチェキの抽選プレゼントも実施する。応募方法など、詳細は番組内で発表される。
■浅井恋乃未 コメント
100回目という記念すべき放送に登場させていただくことができて、うれしいです！初登場ということでドキドキですが、リラックスして、素の私たちをたくさん出せたらなと思っています！ぜひ聴いてください！
■中川智尋 コメント
『櫻坂46の「さ」』記念すべき100回目の放送に出演できることがとっても幸せです！緊張しすぎず、リラックスして楽しくお話できたらいいなと思います！ぜひお聴きください！
