敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回1/3を投げて5安打4失点7奪三振、打っては4打数1安打だった。チームは5-6で4連敗。試合中、元同僚のザック・ネト内野手との対戦でじゃれ合うようなシーンが発生し、X上で話題を集めている。

3-2の4回一、二塁。四球で出塁した大谷は、続くベッツの右前打で二塁に進塁。ホームへの送球を見守ると少しリード。すると、遊撃手のネトが体を盾にして大谷が二塁に戻るのを阻止した。このイタズラに大谷は塁審の方を見て頬を緩ませながら“抗議”。試合の緊張感の中でほほえましい光景だった。

NHK中継でもリプレー映像が映されたワンシーン。ネット上の日本のファンの間でも話題となり、「やっぱ元チームメイトだからイチャつきたくなる」「ダル絡みw」「小学生じゃないの？」「大谷さんネトに絡まれてる」などと笑いが漏れていた。

ドジャースは今季エンゼルスに6戦全敗。15日（同16日）から本拠地で地区首位パドレスとの3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）