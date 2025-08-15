¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡ß¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¡¢½é¡¹¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤Ë¥¥å¥ó¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤È¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¤¬¶¦±é¤¹¤ë´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤è¤ê¡¢½é¡¹¤·¤¤2¿Í¤Î¥Ç¡¼¥ÈÉ÷·Ê¤«¤é¶ÛÇ÷¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÈëÌ©¡ÉÊú¤¨¤¿½éÎø¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÂæÏÑ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤ò¸¶°Æ¤È¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤ÈÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨·ëËö¤â¿·¤¿¤Ë±Ç²è²½¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥æ¥¸¥å¥ó¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤È¡¢Èà¤¬ÄÌ¤¦²»Âç¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¡Ë¤È¤Î¡¢ÁÛÄê³°¤«¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤²¤ËÆ±¤¸²»³Ú¤òÄ°¤¯¥æ¥¸¥å¥ó¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤È¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¡Ë¤Î»Ñ¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç2¿Í¾è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊü²Ý¸å¥Ç¡¼¥È¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é½©¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢2¿Í¤Î½éÎø¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÂçÀª¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥æ¥¸¥å¥ó¤¬¾ÞÉÊ¤ò·ü¤±¤¿¥Ô¥¢¥Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤²»¿§¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ²»³Ú¼¼¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥æ¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥¢¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ä¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢²»³Ú²ñ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«ÊªÍ«¤²¤ÊÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¸¥ç¥ó¥¢¤â¡¢Ï¯¤é¤«¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯»Ñ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸Å¤Ó¤¿³ÚÉè¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥¸¥ç¥ó¥¢¤Î¡ÖÈëÌ©¡×¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÇÁª¤Ö·ëËö¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¥æ¥¸¥å¥ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÀì¹¶¤Î³Ø²ÊÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ò¡Ê¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤Ï¡¢10·î3Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÈëÌ©¡ÉÊú¤¨¤¿½éÎø¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÂæÏÑ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤ò¸¶°Æ¤È¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤ÈÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨·ëËö¤â¿·¤¿¤Ë±Ç²è²½¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥æ¥¸¥å¥ó¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤È¡¢Èà¤¬ÄÌ¤¦²»Âç¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¡Ë¤È¤Î¡¢ÁÛÄê³°¤«¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡½é½©¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢2¿Í¤Î½éÎø¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÂçÀª¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥æ¥¸¥å¥ó¤¬¾ÞÉÊ¤ò·ü¤±¤¿¥Ô¥¢¥Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤²»¿§¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ²»³Ú¼¼¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥æ¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥¢¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ä¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢²»³Ú²ñ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«ÊªÍ«¤²¤ÊÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¸¥ç¥ó¥¢¤â¡¢Ï¯¤é¤«¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯»Ñ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸Å¤Ó¤¿³ÚÉè¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥¸¥ç¥ó¥¢¤Î¡ÖÈëÌ©¡×¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÇÁª¤Ö·ëËö¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¥æ¥¸¥å¥ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÀì¹¶¤Î³Ø²ÊÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ò¡Ê¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤Ï¡¢10·î3Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£