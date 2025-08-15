小島瑠璃子、金髪の「根元を染め直してリフレッシュ」 スタイル抜群なタンクトップ姿で魅了
タレントの小島瑠璃子が15日までに、インスタグラムを更新。美しさあふれる近影を公開すると、多くの反響が寄せられた。
【写真】小島瑠璃子、スタイル抜群なタンクトップ姿 息子との“水着姿”なども（6枚）
先日、インスタグラムで自身の近影を約2年半ぶりに公開した小島。金髪にイメチェンし、息子と水着でプールに入る姿を写真に収めた。投稿自体も今年2月以来の約5ヵ月ぶりで、2月の投稿では、夫が亡くなったことを明かしていた。
今回は「髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ あっという間に8月も中盤 8月後半も頑張りましょう」と、染め直した金髪姿を披露。夏を感じさせる紫のタンクトップを着用している。ファンからは「とても素敵です」「変わらずお綺麗です」などのコメントやハートの絵文字が多数贈られている。
引用：「小島瑠璃子」インスタグラム（＠ruriko_kojima）
【写真】小島瑠璃子、スタイル抜群なタンクトップ姿 息子との“水着姿”なども（6枚）
先日、インスタグラムで自身の近影を約2年半ぶりに公開した小島。金髪にイメチェンし、息子と水着でプールに入る姿を写真に収めた。投稿自体も今年2月以来の約5ヵ月ぶりで、2月の投稿では、夫が亡くなったことを明かしていた。
今回は「髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ あっという間に8月も中盤 8月後半も頑張りましょう」と、染め直した金髪姿を披露。夏を感じさせる紫のタンクトップを着用している。ファンからは「とても素敵です」「変わらずお綺麗です」などのコメントやハートの絵文字が多数贈られている。
引用：「小島瑠璃子」インスタグラム（＠ruriko_kojima）