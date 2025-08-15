前田敦子、AKB48劇場に登場「アイドル姿がまた見れて嬉しい」
AKB48元メンバーで女優の前田敦子が14日までにインスタグラムを更新。AKB48劇場で撮影したオフショットを多数公開すると、ファンから「アイドル姿がまた見れて嬉しい」「ほんとにかわいい」といった反響が寄せられた。
【別カット】前田敦子、現役メンバーと並んだ記念ショット（ほか5枚）
AKB48は13日、66枚目にしてグループ20周年記念となるとなるシングル「Oh my pumpkin！」をリリース。この楽曲にはOGメンバーとして前田、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃らも参加。リリース日の13日には、AKB48劇場から発売記念生配信を実施。この配信に前田、高橋、小嶋も駆けつけて現役メンバーと共にパフォーマンスを披露していた。
配信終了後に、前田が「「Oh my pumpkin！」本日発売日」と投稿したのは複数のオフショット。写真には前田、高橋、小嶋の3ショットや、小栗有以はじめとした現役メンバーと並んだ集合ショットも収められている。
投稿の中で前田は「10年ぶり？にAKB48劇場に行って 現役メンバーちゃん達にもほぼ全員会えて 大好きって懐いてきてくれた可愛い後輩達との写真はママ感でて 武道館の打ち合わせをたかみなとして」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「あっちゃんのアイドル姿がまた見れて嬉しい」「ほんとにほんとにかわいい」「アイドルあっちゃん神です」などの声が集まっていた。
■前田敦子（まえだ あつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年、AKB48オーディションに合格し第一期メンバーとなる。2007年、映画『あしたの私のつくり方』で俳優としてデビュー。AKB48卒業後は、ドラマ・映画、舞台や音楽活動にも精力的に取り組む。
引用：「前田敦子」インスタグラム（@atsuko_maeda_official）
【別カット】前田敦子、現役メンバーと並んだ記念ショット（ほか5枚）
AKB48は13日、66枚目にしてグループ20周年記念となるとなるシングル「Oh my pumpkin！」をリリース。この楽曲にはOGメンバーとして前田、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃らも参加。リリース日の13日には、AKB48劇場から発売記念生配信を実施。この配信に前田、高橋、小嶋も駆けつけて現役メンバーと共にパフォーマンスを披露していた。
投稿の中で前田は「10年ぶり？にAKB48劇場に行って 現役メンバーちゃん達にもほぼ全員会えて 大好きって懐いてきてくれた可愛い後輩達との写真はママ感でて 武道館の打ち合わせをたかみなとして」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「あっちゃんのアイドル姿がまた見れて嬉しい」「ほんとにほんとにかわいい」「アイドルあっちゃん神です」などの声が集まっていた。
■前田敦子（まえだ あつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年、AKB48オーディションに合格し第一期メンバーとなる。2007年、映画『あしたの私のつくり方』で俳優としてデビュー。AKB48卒業後は、ドラマ・映画、舞台や音楽活動にも精力的に取り組む。
引用：「前田敦子」インスタグラム（@atsuko_maeda_official）