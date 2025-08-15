¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¼ç±é¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë£´¼ï²ò¶Ø
¡¡±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤è¤ê¡¢¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥¤¥ô¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë4¼ï¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ÷ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ô¤Î»Ñ¤¬°µ´¬¡ª¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¥¢¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ºî¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿»þ·ÏÎó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¡£¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¿·¤¿¤Ê·ì¤òÃí¤°¡ÈÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤Î½÷¿À¡ÉÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸É»ù¤ò½¸¤á¤Æ°Å»¦¼Ô¤È¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¥í¥·¥¢·ÏÈÈºáÁÈ¿¥¥ë¥¹¥«¡¦¥í¥Þ¡£Î¢¼Ò²ñ¤Ë¹ì¤¯ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç»¦¤·¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òËá¤¤¤¿¥¤¥ô¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿Éã¿Æ¤ÎÉü½²¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Î¢¼Ò²ñ¤ÎÙÝ¤òÇË¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¤¬¸½¤ì¤ë¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹±é¤¸¤ë¡È¿·¤¿¤ÊÉü½²¤Î½÷¿À¡É¡¦¥¤¥ô¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë4¼ï¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£2D¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Dolby Cinema¡ÊR¡Ë¡¢Dolby Atmos¡ÊR¡Ë¡¢MX4D¡¢4DX¤Ç¤âÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£Dolby Cinema¡¢4DX¤Î2¼ï¤Î¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ô¤¬²Ð±êÊü¼Í´ï¤òÎäÅ°¤ÊÆ·¤Ç·È¤¨¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤Î²Ð±êÊü¼Í´ï¤ò¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¥Ö¥ÃÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2¼ï¤Î¥¢¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢º£²ó¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ÎÉñÂæ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¥×¥é¥Ï¡¦¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¯¥¤¥ô¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ô¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£ºî¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë»¦¤·²°¤¿¤Á¤¬°ìµó¤Ë²ñ¤·¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤ÎÍÍ¤ÊÁÔÂç¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Ï¡¢8·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
