¡ÖÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¡×80Ç¯ÃÌÏÃ¸«Á÷¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡¡ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¸«¤»¤¿ÆÈ¼«¿§
80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë2025Ç¯8·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¸ø±à¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î¡Ö¼óÁêÃÌÏÃ¡×¤ÎÈ¯É½¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¼°¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÎãÇ¯¡¢¼óÁê¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¡Ö¤ª¤³¤È¤Ð¡×¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¼°¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ò¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê»þÂå¤Î¤â¤Î¤òÆ§½±¡£°ÂÇÜ»á¤¬Äó¾§¤·¤¿¡ÖÀÑ¶ËÅªÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤Î¼°¼¤Ç¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢25Ç¯¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¼°¼¤Ç¤â°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´ßÅÄ»á¤Î¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¡×¤Ï»Ñ¾Ã¤¹
ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¼óÁêÃÌÏÃ¡×¤ÎÈ¯É½¤ò¸«Á÷¤ê¡¢10Ç¯¤´¤È³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃÌÏÃ¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£¤¿¤À¡¢¼°Åµ¤Î¼°¼¤Ç¤Ï¡ÖÀÐÇË¥«¥é¡¼¡×¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£½ªÀï¤«¤é¤ÎÇ¯·î¤Î·Ð²á¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤¯¤À¤ê¤Ï
¡Öº£¤Ç¤ÏÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬ÂçÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Î°ìÀá¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×
¤¿¤À¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ßÅÄ»á¤¬
¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ø¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡×
¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¡ÖÊ¬ÃÇ¤òÇÓ¤·¤Æ´²ÍÆ¤ò¸Ý¤·¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¡Ö¤ª¤³¤È¤Ð¡×¤Ë¤Ï
¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×
¤Î°ìÀá¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¼°Åµ¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢ÀÐÇË»á¡¢98ºÐ¤«¤é3ºÐ¤Þ¤Ç¤Î°äÂ²¤éÌó3830¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢ÆüÃæÀïÁè¤ÈÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìó310Ëü¿Í¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ ·ó ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¹©Æ£Çî»Ê¡Ë
