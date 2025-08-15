あばれる君、大自然で豪快キャンプ 絶品手作り飯も披露
タレントのあばれる君が14日にインスタグラムを更新。大自然の中で豪快にキャンプを楽しむ姿を写真で披露した。
【写真】あばれる君、手作りキャンプ飯も美味しそう（ほか8枚）
あばれる君が「昭和やかん麦茶うめぇ!!」と投稿したのはキャンプ中に撮影された複数のオフショット。写真には、巨大なアウトドアチェアに座りながらやかんから麦茶を直飲みする様子や膝にまな板を乗せて調理する姿、さらに手作り料理、食事を終えて眠る姿も収められている。
豪快に自然を満喫するあばれる君の姿に、ファンからは「最高」「自然癒されますね」などの声が寄せられている。
■あばれる君
1986年9月25日生まれ。福島県出身。大学在学中にお笑いアマチュア選手権大会 「第2回笑樂祭」にて特別賞受賞。2013年元日放送の『ぐるナイおもしろ荘 〜若手芸人を大売り出し 誰か使ってスペシャル〜』で準優勝し脚光を浴びる。現在は『ポケモンとどこいく!?』（テレビ東京系）、『アイ・アム・冒険少年』（TBS系）などの番組に出演中。
引用：「あばれる君」インスタグラム（@abarerukun）
