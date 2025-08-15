十和田市の蔦沼展望デッキで、オーバーツーリズム対策として今秋も入場規制が実施される。期間は2025年は10月23日（木）～11月3日（月・祝）。

十和田湖周辺交通渋滞対策協議会が8月15日（金）に発表した。入場は事前予約制で、時間帯は午前5時～7時30分に制限される。また、渋滞対策・環境保全協力金として1人2,000円の協力を求めている。

秋の蔦沼は、水面に映り込んだ紅葉が朝日に照らされて輝く光景で有名。近年、紅葉期には周辺エリアの混雑、渋滞・路上駐車の発生、植生の破壊などの問題が生じているという。

予約はオンラインから可能。1グループ8名まで申し込める。

対象期間・時間帯

2025年10月23日（木）～11月3日（月・祝）

5時00分～7時30分

渋滞対策・環境保全協力金

1人2,000円

別途、自動車1台2,000円、バイク1台1,000円が必要

予約サイト

十和田湖周辺交通渋滞対策協議会 | Peatix

https://peatix.com/group/16289444/events

申し込み締切

来訪日前日の10時00分まで

※先着順