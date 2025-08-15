元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が14日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。私服について語った。

この日は元AKB48の女優・前田敦子、実業家の小嶋陽菜とそろって登場。MCのタレント・指原莉乃を交え、AKB48に関するトークで盛り上がった。

その中で元総監督・高橋の噂として「私服がダサかった」と明かされると、高橋は「うそだ、うそだ！」と慌てて否定。どのような服装だったのかと問われた前田は「デカリボン着けて。ちょんまげヘアに、大きいデカリボン着けたりして。それをあまりにもイジったら、ある日すっごい怒ったんだよね」とぶっちゃけて笑わせた。

披露された写真にも、赤の大きなリボンをつけ、ヒョウ柄のサロペットを着た高橋の姿が。高橋は「あのサロペット、ヒョウ柄の。若槻さんのブランドの」とスタジオで共演したタレント・若槻千夏のブランドの物であると告白し、若槻も「そうだよね。あたしのブランドだからみんなダサいとかやめてくれる」と制止した。

「リボンもそうだよね」と話せば、高橋は「そうです。私のオシャレの先輩なんですよ」と明言した。