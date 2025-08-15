終戦から８０年となった１５日、第１０７回全国高校野球選手権大会２回戦に、佐賀北（佐賀）２年の川崎澪（みお）投手（１７）は特別な思いで臨む。

曽祖父の弟が、プロ野球で通算１８８勝を挙げた川崎徳次さんで、今夏、「徳次おっちゃん」が太平洋戦争に従軍した過去を初めて知った。「野球ができる平和な世の中に感謝し、夢の舞台を精いっぱい楽しみたい」と意気込む。（関理一郎）

右投手の徳次さんは１９４０年に南海に入団、４６年に巨人、５０年に西鉄に移り、５７年までプレー。５３年は２４勝（１５敗）、防御率１・９８で最多勝と防御率１位となった。しかし、日本野球機構（ＮＰＢ）には４３年から３年間の記録がない。太平洋戦争に出征し、東南アジアの戦地に赴いたからだ。

澪投手の父・正平さん（４９）は「（徳次さんは）野球よりも、戦争の経験談をよく話していた」。カビが生えた食事で飢えをしのぎ、投球で鍛えた右腕は手投げ弾を投げるのに使わされたという。

澪投手が生まれたのは、徳次さんが８４歳で亡くなった２年後の２００８年。「すごい投手だった」と正平さんらから聞くうち、「徳次おっちゃんみたいな投手になる」ことが目標に。徳次さんが球を投げる、わずか２秒ほどの映像を何度も見返してきた。「腕がしなっている。血がつながっているから、（体の作りなどに）似ているところがあると思う。自分の投球に生かせるヒントが詰まっている」

澪投手は今大会で甲子園入りした後に受けた取材で、徳次さんが出征した過去を初めて詳しく知った。「おっちゃんの人生に触れ、野球ができる今は当たり前ではないと気づいた。平和の大切さを、自分にできる形で伝えたい」