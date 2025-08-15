澄田綾乃のデジタル限定写真集『純愛』が、8月6日に発売された。

本作は、澄田のセカンド写真集『幻愛』のアンサーソング的な作品。彼女自身、初海外ロケとなった台湾で撮影された怪しげで美しく、どこか幻想的な雰囲気が感じられる写真集の未収録衣装6点に、初出し未公開カット満載のスペシャルデジタル限定版となる。

朝のベッドで、廃墟で、街中で…トップ、アンダー、サイドとバストのカタチがあらわなギリギリのラインを攻めまくり。またビキニの紐外しで見せるヒップラインや、超ハイレグ水着でのVラインなど、いつもよりセクシーな澄田の姿が収められている。

書誌情報

モデル：澄田綾乃

撮影：小塚毅之

ページ数：123

価格：2,420円（税込）

Amazon：https://amzn.to/47lVoxs

