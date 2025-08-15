Map Cameraは7月13日（日）、2025年6月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。

新品デジカメ7月ランキング

・1位：X half（X-HF1）

・2位：α7C II

・3位：Z5II

・4位：GR IIIx

・5位：X-M5

・6位：X-S20

・7位：OM-5 Mark II

・8位：α7 IV

・9位：EOS R6 Mark II

・10位：X-T5

・10位：Z50II

富士フイルムのレンズ一体型カメラ「X half」が、2カ月連続で新品部門の首位となった。3色展開の「X half」だが、Map Cameraではチャコールシルバーの人気が高く、7月に入り全色まとまった数の入荷があったうえでも同色に関しては供給が追いついていない状況という。

また、5位に「X-M5」、6位に「X-S20」、同数10位に「X-T5」と富士フイルム機が計4機種ランクインした。とくに「X-S20」については2023年7月に同数7位に入って以来のランキング入りとなった。

7位の「OM-5 Mark II」は7月18日（金）発売で、今回のランキングにおいては唯一の新製品となった。主にアウトドアシーンでの活用を訴求するモデルだが、Map Cameraでは新色“サンドベージュ”の問い合わせが多いという。

中古デジカメ7月ランキング

・1位：Zf

・2位：GR IIIx

・3位：α7 III

・4位：X-T5

・5位：GR III

・6位：Z50II

・7位：α7C II

・8位：Zfc

・9位：α7 IV

・10位：D750

中古部門ではニコンのフルサイズミラーレスカメラ「Zf」が2カ月連続で1位を獲得した。なお、新品部門ではランク外の14位だったという。

ニコンのカメラはこのほか、「Z50II」が6位、「Zfc」が8位、「D750」が10位と計4機種がランクインした。とくに10位の「D750」については、キヤノンの「EOS 5D Mark IV」が2023年11月に9位に入った以来、デジタル一眼レフカメラとして約2年ぶりにトップ10入りを果たしたという。