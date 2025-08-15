佐野勇斗（M!LK）が自身のInstagramを更新。家族と撮ったプリクラを公開した。

【写真】佐野勇斗の“家族プリ”／そっくりな父親／大きなぬいぐるみを抱えた佐野【動画】“佐野ブラザーズ”が揃って登場

■佐野勇斗が家族と撮ったプリクラ公開

「家族プリ」というキャプションと共に公開されたのは、3枚のプリクラ。1枚目はキャップをかぶり大きなぬいぐるみを抱えた佐野が、シール機の加工によって目がずいぶんと大きくなっている。2枚目は、ふたりの弟と撮った“佐野ブラザーズ”ショット、3枚目は、家族全員で撮った写真で、いずれも“デカ目”加工ははずれている。佐野は家族で行ったゲームセンターがよっぽど楽しかったのか、はしゃぎっぷりが伝わってくるポーズと表情を見せている。

家族の顔にはそれぞれスタンプが貼られているが、コメントには「弟くんの口がはやとくんなんよ」「絶対佐野家美男美女」「三男君の口元がはやちゃんそっくり」「なにこの美形家族！」「みんな似てる！」の声も。また、「仲良すぎる笑」「微笑ましい」「佐野家楽しそう」「家族になりたい笑」「家族プリかわいい」などの反響が寄せられている。

■佐野勇斗の弟ふたりが揃って登場！

なお、先日佐野はYouTubeチャンネル「佐野勇斗だぞ」にて、23歳と16歳の弟と共に断捨離する動画を公開。動画内ではサングラスにマスク姿の弟ふたりが「イイじゃん」のダンスを披露する場面も。3人とも180cmという長身でノリや雰囲気もどこか似ているように感じられる。

■佐野勇斗、そっくりな父親の写真を公開

■クレーンゲームでゲット？大きななクマのぬいぐるみを抱えた佐野勇斗