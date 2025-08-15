◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日 ▽２回戦 東洋大姫路８−４花巻東（１５日・甲子園）

止めどなく涙があふれた。２回戦敗退に花巻東の４番・古城大翔内野手（２年）はインタビュールームで号泣した。開口一番、言葉に出たのは３年生への感謝の思いだった。

「この３年生と一緒に野球をやるのが楽しかった。絶対に自分の力で、３年生と一瞬でも長く試合をしたいという思いで臨んだんですが、勝ちきれなくて悔しいです」

意地は見せた。２回先頭では遊撃内野安打。８回にも左前安打で好機を演出した。「レベルの高い投手と対戦させていただき、自分のヒットでチャンスを作れたのは良かったんですが、点に絡めなかったのは悔しさが残っています」。真っ黒なユニホームは全力プレーの証だった。

今後は最上級生としてチームを先導することになる。「甲子園という舞台でレベルの高い相手と２回も戦えたことは自信になった。『来年も絶対に戻ってくるんだ』という思いで秋から、イチからやり直していきたい」。「自分はこの代で一番貴重な経験をさせていただいている。この経験を生かして、秋にもう一度全員で、こんな素晴らしい３年生みたいになれるように、自分が先頭に立って頑張っていきたい」

上級生たちから継承した花巻東の誇り。全身で受け止め、新チームで表現していく。（加藤 弘士）