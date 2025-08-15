新しい学校のリーダーズのSUZUKAが自身のInstagramを更新し、ビリー・アイリッシュとの集合ショットを披露した。

【写真】『DayDay.』にゲスト出演したビリー・アイリッシュの新しい学校のリーダーズや湘南乃風らとの貴重な集合ショット

■『DayDay.』でSUZUKAがビリー・アイリッシュと真剣勝負

8月14日に放送された情報バラエティ番組『DayDay.』に新しい学校のリーダーズがゲストとして出演。そして、8月16日・17日に埼玉・さいたまスーパーアリーナでライブを行うビリー・アイリッシュも生出演した。

新しい学校のリーダーズは、湘南乃風とコラボして「青春永遠」を披露した他、SUZUKAはビリー・アイリッシュと“たたいてかぶってじゃんけんぽん”を行った。SUZUKAがビリーをピコピコハンマーで叩くという場面があったが、最後はしっかりとハグする場面も。

SUZUKAは「Today’s commemorative photo（今日の記念写真）」とコメント。番組MCの山里亮太（南海キャンディーズ）、武田真一アナウンサー、黒田みゆアナウンサー、ゲストの湘南乃風らと一緒に、ダブルピースして微笑むビリーを中心にした貴重な集合ショットを公開。

SNSには「すーちゃん、いい仕事したね」「朝から最高すぎた」といった声が寄せられている。