JR±©±ÛËÜÀþ¡¡Âç±«¤Î¤¿¤á¿·È¯ÅÄ～ÉÜ²°´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ÀþÏ©¾å¤ËÅÚº½Î®Æþ¤â¡Ú¿·³ã¡¦15ÆüÀµ¸á»þÅÀ¡Û
JR±©±ÛËÜÀþ¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤ÎÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿·È¯ÅÄ～ÉÜ²°´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å»ÔÆâ¤Ç¤ÏÀþÏ©¤Ø¤ÎÅÚº½Î®Ìø¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Å±µîºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©Æâ¤Ç¤Ï15ÆüÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢´ØÀîÂ¼²¼´Ø¤Ç1»þ´Ö¤Ë57mm¡¢Â¼¾å»Ô¤Ç46mm¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë²¼±ÛÃÏÊý¤Ç·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î±«¤Î±Æ¶Á¤Ç±©±ÛËÜÀþ¤Î¿·È¯ÅÄ～ÉÜ²°´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¶è´Ö¤òÁö¤ëÆÃµÞ¡Ö¤¤¤Ê¤Û¡×¤È²÷Â®¡Ö³¤Î¤¡×¤Ë¤â±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸áÁ°8»þ33Ê¬º¢¡¢´ÖÅç～±Û¸åÁáÀî´Ö¤ÎÀþÏ©¤ËÅÚº½¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Àµ¸á¸½ºß¡¢Å±µîºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
