½ªÀï¤ÎÆü¡¡Á´¹ñÀïË×¼Ô°ÖÎî¼°¤Î»²Îó¼Ô¤Ç°äÂ²¤ÎºÇÇ¯¾¯¤Ï3ºÐ¡¢ºÇ¹âÎð¤Î98ºÐÃËÀ¡Öº£¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡³ÆÃÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê
310Ëü¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª·ë¤·¤Æ¤«¤é15Æü¤Ç80Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦ÎÓÍý·Ãµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
310Ëü¿Í¤òÅé¤àÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Î×ÀÊ¤Î¤â¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤ä°äÂ²¤é¤¬»²Îó¤·¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¤ÎºÇÇ¯¾¯¤ÏÀïË×¼Ô¤Î¸¼Â¹¤È¤Ê¤ë3ºÐ¤ÎÊÒ»³½ãÌð·¯¤Ç¡¢ºÇ¹âÎð¤ÏÀïË×¼Ô¤ÎÄï¤È¤Ê¤ë98ºÐ¤ÎÄ¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÇ¯Ä¹¤Î°äÂ²¡¦Ä¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó¡§
80Ç¯¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶õ½±¤¦¤±¤¿¤³¤È¤È¡¢Àï»þÃæ¤Î¸·¤·¤¤·±Îý¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄÉÅé¼°½Ð¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤¦¡£
¤³¤Î¸å¡¢Àµ¸á¤Î»þÊó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀïË×¼Ô¤ËÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹Åç»Ô¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÅçÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»1Ç¯¡¦²ÏÅÄ¼Âºù¤µ¤ó¡§
¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤â¡¢ÀïÁè¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ä¹ºê»Ô¤ÎÇú¿´ÃÏ¸ø±à¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥¬¥µ¥ÉÔÀï¤Î½¸¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢ÈïÇú¼Ô¤ä¹â¹»À¸¤Ê¤É30¿Í¶á¤¯¤¬½¸¤Þ¤ê¸¥²Ö¤ÈÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ë1Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£