Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö²Æ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¥­¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¡Ö²Æ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¥¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)¤«¤é8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)¡Á 8·î31Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ(ÆýÍÄ»ù¤â´Þ¤à)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§´ü´ÖÃæ¡¢¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¡¢
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÅù¤ò¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¾èÁ¥»þ¤Ë»·¶¶¤Ç¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥ß¥ËÁÐ´ã¶À
Á¥Ä¹µ¤Ê¬¤ÇÃµ¸¡¡ª
¥ß¥ËÁÐ´ã¶À¤Ç±²Ä¬¤ò´Ñ»¡¤·¤è¤¦¡ª
¤³¤ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âº£Æü¤«¤éÁ¥Ä¹¤Ë¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÃµ¸¡½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
2. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
±²Ä¬¤äÍ·Í÷Á¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢Î¹¤Î´¶Æ°¤ò¼«Âð¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
3. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Æ±¼Ò¤Î¸Ø¤ë2ÀÉ¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¤È¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤ÎËÁ¸±¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ó¥°¥á¥â
Æ±¼Ò¤Î¸Ø¤ë2ÀÉ¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¤È¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ó¥°¥á¥â¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ë¡¼¥º¤Î»×¤¤½Ð¤äÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤òÄÖ¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢Á¥¾å¤Ç´¶¤¸¤¿´¶Æ°¤äÈ¯¸«¤ò½ñ¤Î±¤á¤Æ¡¢Î¹¤ÎµÇ°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5. Ã¸Ï©Åç»ºÅù¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§Åù¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¡£
È÷¹Í¡§³Æ¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÂçÇ÷ÎÏ¤Î¼«Á³¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º´ðËÜ¾ðÊó¡Û
Ã¸Ï©Åç¤«¤éÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬¤ò¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ÎÂç·¿ÈÁÁ¥¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÌó1»þ´Ö¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
±Ä¶ÈÆü¡¦½Ð¹Ò»þ¹ï¡§ ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÍ×³ÎÇ§
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡§ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 3,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 1,500±ß¡¢
ÍÄ»ù Âç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÌµÎÁ
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÊ¡ÎÉ¹Á¤¦¤º¤·¤ª¥É¡¼¥à¤Ê¤Ê¤¤¤í´Û(Æ»¤Î±ØÊ¡ÎÉ)
