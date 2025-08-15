Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö²Æ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¥­¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¡Ö²Æ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¥­¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)¤«¤é8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¡ª

 

¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö²Æ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¥­¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

 

 

¼Â»Ü´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)¡Á 8·î31Æü(Æü)

ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ(ÆýÍÄ»ù¤â´Þ¤à)

ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§´ü´ÖÃæ¡¢¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¡¢

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÅù¤ò¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

ÇÛÉÛ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¾èÁ¥»þ¤Ë»·¶¶¤Ç¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

1. ¥ß¥ËÁÐ´ã¶À

Á¥Ä¹µ¤Ê¬¤ÇÃµ¸¡¡ª

¥ß¥ËÁÐ´ã¶À¤Ç±²Ä¬¤ò´Ñ»¡¤·¤è¤¦¡ª

¤³¤ì¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âº£Æü¤«¤éÁ¥Ä¹¤Ë¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÃµ¸¡½ÐÍè¤Þ¤¹¡£

2. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È

±²Ä¬¤äÍ·Í÷Á¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢Î¹¤Î´¶Æ°¤ò¼«Âð¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£

3. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼

Æ±¼Ò¤Î¸Ø¤ë2ÀÉ¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¤È¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¤ÎËÁ¸±¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

4. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ó¥°¥á¥â

Æ±¼Ò¤Î¸Ø¤ë2ÀÉ¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¤È¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ó¥°¥á¥â¤Ç¤¹¡£

¥¯¥ë¡¼¥º¤Î»×¤¤½Ð¤äÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤òÄÖ¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£

¤¼¤Ò¡¢Á¥¾å¤Ç´¶¤¸¤¿´¶Æ°¤äÈ¯¸«¤ò½ñ¤­Î±¤á¤Æ¡¢Î¹¤Îµ­Ç°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

5. Ã¸Ï©Åç»ºÅù¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä

¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§Åù¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¡£

È÷¹Í¡§³Æ¼ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

 

¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¡Ö²Æ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¥­¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î12Æü(²Ð)¤«¤é8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÂçÇ÷ÎÏ¤Î¼«Á³¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

 

¡Ú¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º´ðËÜ¾ðÊó¡Û

 

 

Ã¸Ï©Åç¤«¤éÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î±²Ä¬¤ò¡ÖÒùÎ×´Ý¡×¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤ÎÂç·¿ÈÁÁ¥¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÌó1»þ´Ö¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¹¡£

±Ä¶ÈÆü¡¦½Ð¹Ò»þ¹ï¡§ ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÍ×³ÎÇ§

ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡§ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 3,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 1,500±ß¡¢

ÍÄ»ù Âç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤­1Ì¾ÌµÎÁ

¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÊ¡ÎÉ¹Á¤¦¤º¤·¤ª¥É¡¼¥à¤Ê¤Ê¤¤¤í´Û(Æ»¤Î±ØÊ¡ÎÉ)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö²Æ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¡ª¥­¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡× appeared first on Dtimes.