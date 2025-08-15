元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。女性疲れを自覚し、クロちゃんとばかりいることを告白した。

番組にはAKB時代を共に過ごした前田敦子（34）、小嶋陽菜（37）とともに出演し、在籍当時の思い出話などを語った。3人がそろうのは13年ぶりと明かした。

高橋は「女性って海だなって思って。女性は感情の波がすごいんですよ。感情の波を見定めて、どう乗りこなして、どうコントロールしていくかをグループ時代はしていましたね。結構長く付き合っていくとあいさつひとつでわかっちゃうというか」と明かした。

高橋は「女の子の考えていることが読めるようになっちゃったので、逆に今プライベートだと、おじさんとばかりいる。クロちゃんといる」と告白し笑わせた。「たしかに女性疲れというか。その人の顔見ると、こういうこと考えているだろうなとか。疲れちゃうので」と明かした。

3時のヒロイン福田麻貴から「『トークィーンズ』のスタジオとかどうですか？」と質問され、高橋は「ガリガリになっちゃうかも」と苦笑いした。