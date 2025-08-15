懐かしあげぱんやプリンも！PLANT懐まつり

PLANTは、夏の思い出作りに向けたPLANTオリジナル企画として、親子が楽しめる商品やイベントを一堂に集めた「PLANT懐(なつ)まつり」を全国13府県23店舗で8月21日(木)から9月23日(火)まで開催！

【開催店舗】

PLANT全23店舗にて

PLANTは、夏の思い出作りに向けたPLANTオリジナル企画として、親子が楽しめる商品やイベントを一堂に集めた「PLANT懐(なつ)まつり」を全国13府県23店舗で8月21日(木)から9月23日(火)まで開催します。

【商品例】

『昔ながらの昭和レトロ喫茶店グルメ』『大好評の懐かしプリンと新発売の懐かしコーヒーゼリー』『昭和の給食メニュー』『昭和の子供の定番駄菓子』『昭和を感じるレトロ雑貨』などを催事・食品、雑貨売り場にて用意。

【お楽しみイベント】

『スマートボール』『射的、千本引き、輪投げ』『詰め放題』『けん玉チャレンジ』『懐かしビンゴ』『じゃんけん大会』などレトロで懐かしい商品やイベントを毎週末実施。

