日本マクドナルド（東京都新宿区）が8月14日、同月15日から発売されたハッピーセット「ポケモン」第2弾について、3日間の購入制限を実施することを発表しました。

SNS「なんかズレてない？」

今回のハッピーセット「ポケモン」を巡っては、第1弾発売時、購入特典として8月9日〜11日の3日間限定で配布予定とされていた「ポケモンカード」が、配布初日に「早期終了」がアナウンスされる事態に。配布初日には、SNSで各店舗に購入希望者が殺到している様子や、おもちゃと「ポケモンカード」だけが抜き取られた食品が放置・廃棄されている様子、「買えなかった」という多数の報告が上がり、物議を醸していました。同月11日には、同社が混乱に対する謝罪と今後の対応に関する声明を発表しています。

こうした状況を踏まえ、同社は全5種のおもちゃが付属する第2弾の発売について、8月15日、16日、17日の3日間、購入制限を強化。具体的には、販売個数を「1グループ1会計、3セットの購入を上限」とし、「4セット以上の注文をした場合は購入を断り、キャンセル処理をする」と発表しました。

モバイルオーダー、マックデリバリーサービスにおいても「システム上で同様の購入数の上限を設定」するとした上で、「ルールや、マナーをお守りいただけないお客さまのご購入はお断りします」と明言しています。

なお、同期間中の「ポケモンカード」の配布はないということです。

今回の購入制限の強化を受け、SNSでは「いいと思う」「おもちゃの転売もあるし、厳しく購入制限かけていい」と期待する声がある一方、疑問や違和感を抱く人が多数のようで、「え？今さら？」「いや、ポケカつかないなら購入制限は必要ないでしょ」「ポケモンカード配るときに強化しないと意味ないんですが」「なんで今なんだよ。コンプできないだろ」「強化するタイミングがおかしい」「なんかズレてない？」「今までとそんな変わらんやん」「そういうことじゃないんだよ」「なんか中途半端だな…」「結局、年齢制限はしないのね」「もう1人1セットでいいじゃん」といった厳しい声が多く上がっています。

同社は、店舗への在庫に関する問い合わせを控えるよう呼びかけるとともに、「購入された食品の不適切な取り扱い、クルーへの行き過ぎた要求、店内の無断撮影などの迷惑行為はおやめいただけますよう、重ねてお願い申し上げます」「マクドナルドは、ハッピーセットの転売目的での購入や、食品の放置・廃棄を容認しません」とコメントしています。