Ãæ¹ñÊªÎ®Âç¼ê¤ÎµþÅìÊªÎ®¡¢1¡Á6·îÇä¾å¹â14.1¡óÁý
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡ËÂç¼ê¡¢µþÅì½¸ÃÄ¡ÊJD¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¤ÎÊªÎ®»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµþÅìÊªÎ®¡ÊJD¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ14.1¡óÁý¤ÎÌó985²¯3200Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¡¢Èó¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¡ÊNon-IFRS¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤Î½ãÍø±×¤¬7.1¡óÁý¤Î33²¯¸µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ·¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡ËÊªÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëÇä¾å¹â¤Ï19.9¡óÁý¤Î501²¯¸µ¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³°Éô¸ÜµÒ¿ô¤Ï14.5¡óÁý¤Î7Ëü3713¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤Ï6·îËö»þÅÀ¤Ç1600¥«½ê¡¢´ÉÍýÌÌÀÑ¤Ï3400ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÄ¶¤¨¤¿¡£