¡ÚÆüËÜ¤Î¤¤¤Þ£¹âÎð¼Ô¤Ï¡Û80ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤· Ç¯¶â¤ËÍê¤ë¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÏ·¸å¡×¤Î¸½¼Â
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÏ·¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¡Ê4032Ëü6Àé¿Í¡ËÁ´ÂÎ¤Î²ÈÂ²·ÁÂÖ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¤ÈÆ±µï¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï33.1%¤È¡¢3Ê¬¤Î1¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÀ¤ÂÓ¡×¤¬40.4%¡¢¡ÖÃ±ÆÈÀ¤ÂÓ¡×¤¬22.4%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È62.8%¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢6³ä°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬»Ò¤È¤ÏÊÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ·¸å¤Ï»Ò¤É¤âÀ¤ÂÓ¤ÈÆ±µï¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤ß¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¡×¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤¬¡¢¸½Âå¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê½÷À¤Î¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÏ·¸å¡× 80ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ã±ÆÈÀ¤ÂÓ
¹âÎð¼Ô¤ÎÃ±¿È²½¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤Ç¤¹¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î²ÈÂ²·ÁÂÖ¤òÀÊÌ¡¦Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¤É¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ç¤â¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÀ¤ÂÓ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤ÏÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÖÃ±ÆÈÀ¤ÂÓ¡×¤Î³ä¹ç¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö80ºÐ°Ê¾å¡×¤Î½÷À¤Ç¤Ï¡¢35%¤¬Ã±ÆÈÀ¤ÂÓ¡£¼Â¤Ë3¿Í¤Ë1¿Í¤¬°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÎÃË½÷º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤òË´¤¯¤·¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÊâ¤à½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤Î63.5%¤¬¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡¦²¸µë¡× Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹À¤ÂÓ¤Ï4³äÄ¶
65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤ËÌ¤º§¤Î18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¡×¤Î1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï314Ëü8Àé±ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ýÆþ¤ÎÆâÌõ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¡¦²¸µë¡×¤¬63.5%¤òÀê¤á¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢µëÍ¿¤ä»ö¶È¼ýÆþ¤Ê¤É¤Î¡Ö²ÔÆ¯½êÆÀ¡×¤Ï25.3%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬ÄêÇ¯¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë¡¢¸½Ìò¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢Áí½êÆÀ¤ÎÁ´¤Æ¡Ê100%¡Ë¤òÇ¯¶â¤¬Àê¤á¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Ï43.4%¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÆ°¤¤Ò¤È¤Ä¤ÇÊë¤é¤·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤ò¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤È¤ÏÎ¥¤ì¤Æ°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡£¤³¤ì¤¬¸½ÂåÆüËÜ¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¹âÎð½÷À¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê»Ñ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ð¸î¤ä¸«¼é¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÉÎ©¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬¤³¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
