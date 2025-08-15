»²À¯µÄ°÷ÃÄ¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¡¡¿ÀÃ«»á¡ÖÊ¿ÏÂ¼é¤ëÀ¯¼£¤Ë¡×
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤ÈÅìµþ¡¦¶åÃÊËÌ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò½¸ÃÄ¤Ç»²ÇÒ¤·¤¿¡£¿ÀÃ«»á¤Ï»²ÇÒ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤ÆÂº¤¤Ì¿¤ò¼º¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ëÀ¯¼£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÅÞ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»²ÇÒ¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ²ñµÄ°÷18¿Í¤ÈÃÏÊýµÄ°÷¤Î·×88¿Í¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤â»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿»²À¯¤Ï¡¢¿À¼Ò¤Î¹ñÍ²½¤ä¿ÀÏÃ¤ò³Ø¤Ö¶µ°é¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÃ«»á¤Ï4·î¤Ë¤â¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤ÎÈ¯¸ú¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤¬¼ç¸¢¤ò²óÉü¤·¤¿1952Ç¯4·î28Æü¤Ë¹ç¤ï¤»»²ÇÒ¤·¤¿¡£