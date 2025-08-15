矢口真里、長男＆次男＆甥っ子の“ほっこり”ショット公開 長男6歳の誕生日を報告「もっともっと楽しい思い出沢山作ろうね!!」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。長男の誕生日をお祝いし、長男（6）、次男（3）、甥っ子の仲良し3ショットを披露した。
【写真】矢口真里が公開した長男＆次男＆甥っ子の“ほっこり”ショット
「少し前のお話」と切り出し、「8月9日 長男くん6歳のお誕生日でした」と報告。「生まれた頃からすんごい甘えん坊な長男くんがやっとこさしっかりしてきて、なぜか最近はカッコつけるようになり、Ｔシャツはキャラクターや絵が描いてある物は着てくれなくて、無地か英語ならオッケーらしいw 幼稚園に行く前は髪の毛を水で濡らし整えて口まわりに何かついてないかを必ずチェックする」と長男の日常を明かし、「そんでもって長男くんは運動神経が良くてゲームが上手!! この間自転車を買ってあげたら、ストライダーでおとうちゃんとずっと練習してたからか初日で補助輪なしにすぐに乗れるという マジでビックリしました!!」と成長を感じるエピソードを紹介した。
続けて「ゲームももう私は勝てませんwwwおとうちゃんもたまに負けるという子供の成長恐るべしです!!」とつづり、「そんな長男にswitch2ではなくswitch Liteをプレゼントしました ソフトはばぁばとじぃじからマイクラとマリカー」と誕生日プレゼントを紹介した。
投稿では、「当日は甥っ子と誕生日が近いので合同誕生日会」と、長男、次男、甥っ子の仲むつまじい3ショットなどを複数枚アップ。「何故か次男もプレゼントもらって誕生日気分w 可愛い」と次男の様子もつづった。
最後に「いつまでも健康で元気いっぱいでいてください もっともっと楽しい思い出沢山作ろうね!! お誕生日おめでとう 大好き」と長男へ温かいメッセージを送った。
この投稿には多くの祝福コメントが寄せられている。
矢口は2018年3月26日に再婚。19年8月に長男、21年10月に次男が誕生している。
