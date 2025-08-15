¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬¶ÃØ³¡Ö¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×´¥ÁçÂçËã¡È²áµîºÇÂç²¡¼ýÎÌ¡É¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¡Ä¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê45¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë´¥ÁçÂçËãÌó1¥È¥ó¤ò²¡¼ý¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´¥ÁçÂçËãÌó1¥È¥ó¡ÊËöÃ¼²Á³Ê¤ÇÌó52²¯±ß¡Ë¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òº£½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£²èÌÌ¤Ç¤Ï²¡¼ý¤µ¤ì¤¿Ìó1¥È¥ó¤Î´¥ÁçÂçËã¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¾ºêÎÃ²Â¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿´¥ÁçÂçËã¤Ç¤¹¡£ÂÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿´¥ÁçÂçËã¤¬Éô²°¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿MCÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÀä¶ç¡£¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Ø¤§¡Á¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾ºê¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê1¥È¥ó¤È¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î1¥È¥ó¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤Ï13Æü¡¢³¤¾å¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë±£¤·¤ÆÌ©Í¢¤µ¤ì¤¿´¥ÁçÂçËã1¡¦046¥È¥ó¡ÊËöÃ¼²Á³Ê52²¯±ßÁêÅö¡Ë¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ãË¡ÌôÊª¤Î1ÅÙ¤Î²¡¼ýÎÌ¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂç¡£´¥ÁçÂçËã¤ÏÅý·×¤¬»Ä¤ë1954Ç¯°Ê¹ß¡¢Ç¯´Ö²¡¼ýÎÌ¤È¤·¤Æ¤â1¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±Éô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÌ©Í¢¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¼«¾Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¶È¥Õ¥¡¥à¡¦¥´¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥¥¥¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤òÂáÊá¡£±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ±Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î20¡Á30Âå¤ÎÃË2¿Í¤âÂáÊá¤·¤¿¡£¥Æ¥¥¥¤ÍÆµ¿¼Ô¤ò´´Éô¤È¤¹¤ëÌ©Í¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤ÏÆ±Ë¡°ãÈ¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¹Á¤«¤éÂçºå»Ô¤Î»ö¶È¼Ô°¸¤Æ¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¡¢6·î5Æü¡¢Åìµþ¹Á¤ËÅþÃå¡£ÆÊÌÚ¸©¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Æ±Éô¤¬²¡¼ý¤·¤¿¡£ÂçËã¤Ï¡ÖÈ÷Ä¹Ãº¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢·×200¸Ä¤Ë¾®Ê¬¤±¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÚÃº¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢·×1300¸Ä¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£