「バチェラー4」秋倉諒子、膝上ミニでスラリ美脚 上海観光コーデに絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/15】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が14日、自身のInstagramを更新。上海での観光コーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「バチェラー」出演美女、驚異スタイル輝くミニワンピ姿
秋倉は「Shanghai Press tour Day2 City walk」と上海での観光の様子を公開。静安寺や人和館などを巡るツアーの動画を載せ、ブラウンのミニワンピースに白い襟を合わせたコーディネートで美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「今日も可愛い」「スタイル抜群」「観光楽しそう」「ミニワンピ似合ってる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー」出演美女、驚異スタイル輝くミニワンピ姿
◆秋倉諒子、上海観光でのコーディネートが話題
秋倉は「Shanghai Press tour Day2 City walk」と上海での観光の様子を公開。静安寺や人和館などを巡るツアーの動画を載せ、ブラウンのミニワンピースに白い襟を合わせたコーディネートで美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「今日も可愛い」「スタイル抜群」「観光楽しそう」「ミニワンピ似合ってる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】