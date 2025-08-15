¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Áí´ÆÆÄÌ³¤á³Ø¤ó¤ÀÅ¯³Ø¡Ö½÷À¤Ï´¶¾ð¤ÎÇÈ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆØ»Ò¤Ï°ì»þ´ü¹ÓÇÈ¤ò¡Ä¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB48¤ÎÁí´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ³Ø¤ó¤ÀÅ¯³Ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏAKB»þÂå¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºßÀÒÅö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£3¿Í¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡Ö½÷À¤Ã¤Æ³¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£½÷À¤Ï´¶¾ð¤ÎÇÈ¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´¶¾ð¤ÎÇÈ¤ò¸«Äê¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ë¹½Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Øº£Æü¤Ï¤³¤Î»Ò¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡Øº£Æü¤³¤Î»Ò¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ê¹¤¼ê¤Î3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄËãµ®¤«¤é¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡Ê¾®Åè¡Ë¤ÏÌµ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Á°ÅÄ¤â¡Ö¼ê¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡ÖÆØ»Ò¤Ï°ì»þ´ü¹ÓÇÈ¤ò¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£