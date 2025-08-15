»ûÏÆ¹¯Ê¸ Ìò¼Ô¿ÍÀ¸42Ç¯ÌÜ¤Îââ»ý¤ËÇ÷¤ë
¡Ú¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÌò¼Ôº²¡×VOL.3 ¸åÊÔ¡Û
ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ9¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¡ÊËè½µ¶âÍË Ìë9»þ¡Ë¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÊ©¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçºåÃÏ¸¡¼¡ÀÊ¸¡»ö¡¦ºç½¡½ÕÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦»ûÏÆ¹¯Ê¸¡£
¸¡»¡¾åÁØÉô¤ä·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ×ÖÅÙ¤»¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÎäÀÅÄÀÃå¤Ë¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡ÈÇ½ÌÌ¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÉÔÇË½ÓÂÀÏº¡Ê¾åÀîÎ´Ìé¡Ë¡¢¿·¿Í»öÌ³´±¡¦ÁÚÎÎÈþÀ²¡ÊµÈÃ«ºÌ»Ò¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢ÀäÌ¯¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ûÏÆ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤òÊ¹¤¯¡Ú¸åÊÔ¡Û¡£
¢¨Á°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÆ°²è¡Û»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬ÂçºåÊÛ¤Ç¿·¶ÃÏ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×
¼èºàÃæ¤â¡¢»þ¤Ë¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê»ûÏÆ¡£
¥É¥é¥Þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÁíÌ³²Ý»öÌ³´±¡¦Á°ÅÄÂó³¤Ìò¤ò±é¤¸¤ëÂçÀ¾Î®À±¤Î¸å¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Ç¤¹¡ª(¾Ð)¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÂçºå½Ð¿È¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡È¤ª¤â¤í¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤Ï¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
Æ´¤ì¤Ï¡Ø¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¤Î¾ë¡Ù¤Î¥ë¥Ñ¥ó¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¼Â¤Ï¡Ê¡ÖÁêËÀ¡×¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ëµµ»³·°¤â¡¢¥ë¥Ñ¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¡È¿Í¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¡Öº¬¤Ã¤«¤é¤Î´ØÀ¾¿Í¤À¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸µÍè¡¢¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥®¥ã¥°Åª¤Ê¤â¤Î¤äÉñÂæ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï»°ÂðÍµ»Ê¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤¦±éµ»¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤«¤é¡£¤É¤Á¤é¤â¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
1984Ç¯¡¢»°ÂðÍµ»Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë·àÃÄ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡ÊSET¡Ë¡×¤ËÆþÃÄ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë½éÉñÂæ¤òÆ§¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿åÃ«Ë¼ç±é¡Ö·º»öµ®Â²2¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£
¡ÖÄ¹¤¤²ÆµÙ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢40Ç¯´Ö¡¢º£¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏË¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ä¡É¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¤¤¤Ê¤ê³ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø·º»öµ®Â²2¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ìó7Ç¯¸å¤Ë¡ØÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ù¤Ç¡ØÁêËÀ¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×
»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿åÃ«¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÆ´¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø·º»öµ®Â²2¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¥¢¥Ë¥¡Á¡ª¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Ìò¼Ô¡¢¤ß¤ó¤ÊË¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ°¤¤ä¸ýÄ´¤ò¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿¿»÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤éÁ´Éô¡¢Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é(¾Ð)¡¢Åö»þ¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÏÃ¤·Êý¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢Áö¤êÊý¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿åÃ«¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â°ìÎ®¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¡È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÌò¼Ô¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¼çÌò¤â¾å¤¬¤ë¡Ä¼çÌò¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼þ¤ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ø¤³¤Î¥®¥ã¥°¡¢¸À¤¨¤ë¤«¡©¡Ù¤È¡¢Ë¤µ¤ó¤¬²¶¤Ë¸«¤»¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£29ºÐ¤Ç¤½¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡Á¤¢¡¢¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¡Ö·º»öµ®Â²2¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿åÃ«¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÈäÏª¡Ê¤³¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ë¡£
¡ÖË¤µ¤ó¤È»°Âð¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Î¼Â¤ËÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯µ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Îº¬Äì¤Ï¡¢»°Âð¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤«¥×¥é¥ó¤È¤«Á´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢Íè¤¿»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¡Èº£¡É¤È¡È¼¡¡É¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Îââ»ý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
42Ç¯ÌÜ¡£Ìò¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤ò¡×¡£¼èºàÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö²¶¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢±ÇÁü¤äÉñÂæ¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò60ºÐ²á¤®¤¿º£¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤¢¤È¤Ï¡ÈÌò¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎÅ·¿¦¤À¤«¤é¡½¡½¡É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò¼Ô°Ê³°¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä²¶¡£¤½¤ì¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÄ®¹©¾ì¤ÎÆÃ½¸¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î!?¡É¡È¤ªÌß¤Ë¤¢¤ó¤³¤òµÍ¤á¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Î»Ñ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡È¤è¤·¡¢²¶¤â´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡É¤È¡¢Æü¡¹¥»¥ê¥Õ¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÃ«¤µ¤ó¤ä»°Âð¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼¡¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÌò¼Ô¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼èºà¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Èµ¤¸¯¤¤¤È¡¢¤¢¤¯¤Ê¤¾ðÇ®¤È¡£ÇÐÍ¥¡¦»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Î¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±ÃÎ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶¶ËÜÃ£Åµ¡Ë
¡Ú»ûÏÆ¹¯Ê¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1962Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¡£1984Ç¯¤Ë·àÃÄ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤ËÆþÃÄ¡£ÂàÃÄ¸å¡¢´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤ò·ëÀ®¡£
¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îµµ»³·°Ìò¤Ç¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡ÖÁêËÀ-·à¾ìÈÇ-ÀäÂÎÀäÌ¿¡ª42.195km Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ë±ÇÁü¤Ë¤È¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂè6ÏÃ¡Û
ÉÜÆâ¤Î±ØÁ°¤Ç7¿Í¤¬»É»¦¤µ¤ì¤ëÌµº¹ÊÌ»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÈÈ¿Í¡¦ºûÀ¶¡Ê°Â°æ½çÊ¿¡Ë¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤¿½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉü½²¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡¤ËÆÏ¤¤¤¿Í¹ÊØÊª¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢Á°ÅÄ¡ÊÂçÀ¾Î®À±¡Ë¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥í¥¹¥È¡¦¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Æó¤Ä¤Î»ö·ï¤Ï»×¤ï¤Ì·Ò¤¬¤ê¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£ºç¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤ÏÉÔÇË¡Ê¾åÀîÎ´Ìé¡Ë¤ËÎ¾»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÌ¿¤¸¤ë¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄê¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ9¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¡ÊËè½µ¶âÍË Ìë9»þ¡Ë¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÊ©¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçºåÃÏ¸¡¼¡ÀÊ¸¡»ö¡¦ºç½¡½ÕÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦»ûÏÆ¹¯Ê¸¡£
¸¡»¡¾åÁØÉô¤ä·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ×ÖÅÙ¤»¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÎäÀÅÄÀÃå¤Ë¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡ÈÇ½ÌÌ¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÉÔÇË½ÓÂÀÏº¡Ê¾åÀîÎ´Ìé¡Ë¡¢¿·¿Í»öÌ³´±¡¦ÁÚÎÎÈþÀ²¡ÊµÈÃ«ºÌ»Ò¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢ÀäÌ¯¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ûÏÆ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤òÊ¹¤¯¡Ú¸åÊÔ¡Û¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬ÂçºåÊÛ¤Ç¿·¶ÃÏ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×
ÍýÁÛ¤Ï¡¢¥ë¥Ñ¥ó¤¬»ý¤Ä¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¼èºàÃæ¤â¡¢»þ¤Ë¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ê»ûÏÆ¡£
¥É¥é¥Þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÁíÌ³²Ý»öÌ³´±¡¦Á°ÅÄÂó³¤Ìò¤ò±é¤¸¤ëÂçÀ¾Î®À±¤Î¸å¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Ç¤¹¡ª(¾Ð)¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô¤¿¤Á¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÂçºå½Ð¿È¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡È¤ª¤â¤í¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤Ï¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
Æ´¤ì¤Ï¡Ø¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¤Î¾ë¡Ù¤Î¥ë¥Ñ¥ó¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¼Â¤Ï¡Ê¡ÖÁêËÀ¡×¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ëµµ»³·°¤â¡¢¥ë¥Ñ¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¡È¿Í¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¡Öº¬¤Ã¤«¤é¤Î´ØÀ¾¿Í¤À¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸µÍè¡¢¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥®¥ã¥°Åª¤Ê¤â¤Î¤äÉñÂæ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï»°ÂðÍµ»Ê¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤¦±éµ»¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤«¤é¡£¤É¤Á¤é¤â¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
1984Ç¯¡¢»°ÂðÍµ»Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë·àÃÄ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡ÊSET¡Ë¡×¤ËÆþÃÄ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë½éÉñÂæ¤òÆ§¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿åÃ«Ë¼ç±é¡Ö·º»öµ®Â²2¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£
¡ÖÄ¹¤¤²ÆµÙ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢40Ç¯´Ö¡¢º£¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏË¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ä¡É¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¤¤¤Ê¤ê³ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø·º»öµ®Â²2¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ìó7Ç¯¸å¤Ë¡ØÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ù¤Ç¡ØÁêËÀ¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×
»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿åÃ«¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÆ´¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø·º»öµ®Â²2¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¥¢¥Ë¥¡Á¡ª¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Ìò¼Ô¡¢¤ß¤ó¤ÊË¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ°¤¤ä¸ýÄ´¤ò¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿¿»÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¤éÁ´Éô¡¢Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é(¾Ð)¡¢Åö»þ¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÏÃ¤·Êý¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢Áö¤êÊý¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿åÃ«¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â°ìÎ®¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¡È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÌò¼Ô¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¼çÌò¤â¾å¤¬¤ë¡Ä¼çÌò¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼þ¤ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ø¤³¤Î¥®¥ã¥°¡¢¸À¤¨¤ë¤«¡©¡Ù¤È¡¢Ë¤µ¤ó¤¬²¶¤Ë¸«¤»¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£29ºÐ¤Ç¤½¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡Á¤¢¡¢¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢¡Ö·º»öµ®Â²2¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿åÃ«¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÈäÏª¡Ê¤³¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ë¡£
¡ÖË¤µ¤ó¤È»°Âð¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Î¼Â¤ËÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯µ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Îº¬Äì¤Ï¡¢»°Âð¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡ÖÌò¼Ô¤¬Å·¿¦¡½¡½¤³¤ÎÆ»¤·¤«¤Ê¤¤¡×ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤³Ð¸ç¡É
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤«¥×¥é¥ó¤È¤«Á´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢Íè¤¿»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¡Èº£¡É¤È¡È¼¡¡É¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Îââ»ý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
42Ç¯ÌÜ¡£Ìò¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤ò¡×¡£¼èºàÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö²¶¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢±ÇÁü¤äÉñÂæ¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò60ºÐ²á¤®¤¿º£¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤¢¤È¤Ï¡ÈÌò¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎÅ·¿¦¤À¤«¤é¡½¡½¡É¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò¼Ô°Ê³°¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä²¶¡£¤½¤ì¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÄ®¹©¾ì¤ÎÆÃ½¸¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î!?¡É¡È¤ªÌß¤Ë¤¢¤ó¤³¤òµÍ¤á¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Î»Ñ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡È¤è¤·¡¢²¶¤â´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡É¤È¡¢Æü¡¹¥»¥ê¥Õ¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÃ«¤µ¤ó¤ä»°Âð¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼¡¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÌò¼Ô¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼èºà¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Èµ¤¸¯¤¤¤È¡¢¤¢¤¯¤Ê¤¾ðÇ®¤È¡£ÇÐÍ¥¡¦»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Î¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±ÃÎ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶¶ËÜÃ£Åµ¡Ë
¡Ú»ûÏÆ¹¯Ê¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1962Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô½Ð¿È¡£1984Ç¯¤Ë·àÃÄ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤ËÆþÃÄ¡£ÂàÃÄ¸å¡¢´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÃÏµå¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤ò·ëÀ®¡£
¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Îµµ»³·°Ìò¤Ç¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡ÖÁêËÀ-·à¾ìÈÇ-ÀäÂÎÀäÌ¿¡ª42.195km Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×Í¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ë±ÇÁü¤Ë¤È¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂè6ÏÃ¡Û
ÉÜÆâ¤Î±ØÁ°¤Ç7¿Í¤¬»É»¦¤µ¤ì¤ëÌµº¹ÊÌ»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÈÈ¿Í¡¦ºûÀ¶¡Ê°Â°æ½çÊ¿¡Ë¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤¿½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉü½²¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡¤ËÆÏ¤¤¤¿Í¹ÊØÊª¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢Á°ÅÄ¡ÊÂçÀ¾Î®À±¡Ë¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥í¥¹¥È¡¦¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Æó¤Ä¤Î»ö·ï¤Ï»×¤ï¤Ì·Ò¤¬¤ê¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£ºç¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤ÏÉÔÇË¡Ê¾åÀîÎ´Ìé¡Ë¤ËÎ¾»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÌ¿¤¸¤ë¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄê¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¡£