¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Å¹¤ò7·î25ÆüºÆ³«¡¡¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¶á¤¯
¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¶âÂô¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹¡Ö¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¡×¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Å¹¤ò7·î25Æü¤ËºÆ³«¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î±¿±Ä¤«¤éÄ¾±Ä¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Go Go Curry USA¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡£¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤òÆüËÜ¤ÇÀ½Â¤¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¢½Ð¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÀÐÀî¡¦¶âÂô¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥«¥ì¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡£2004Ç¯¤ËÅìµþ¡¢2007Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î»®¤Ë¤´ÈÓ¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¡¢ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¶âÂô¥«¥ì¡¼¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¶á¤¯¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ55Ê¬¤«¤é¸á¸å8»þ55Ê¬¤Þ¤Ç¡£