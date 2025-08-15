【画伯】7歳が描いた絵→「めくって」と言われて裏を見たら…9.6万いいね「かわいい」「ほっこり」【ママリ】

洗練された発想に驚き

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、おしそ(@_______aona)さんの投稿です。

子どもは時に斬新すぎる表現をして大人を楽しませてくれますよね。ある日、おしそさんは7歳の娘さんの予想外すぎる発言に爆笑してしまいます。その投稿がこちらです。

Ⓒ_______aona

Ⓒ_______aona

7歳児に「このビルさんをめくって」と言われてド可愛い不意打ちすぎてしばらく笑ってた

「ビルさん」という呼び方だけでもすでに十分ユニークですが、それをめくることで、一気に不思議感が出ますね。7歳児さんならではの自由で愉快な想像力が炸裂しています。小さな爆笑と感動のひとことによって、改めて育児って楽しいな、と思わせてくれますね。



この投稿には「「ビルさん」もかわいいし ビルに対して「めくって」もかわいいし「びるにちは」が意味わからなすぎてかわいい」「ほっこりするwwこういうのがいいんだよ」といったリプライがついていました。子どもの発想力にほっこりする投稿でした。

