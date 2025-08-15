¡ÚÃÄÀð¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©²Æ¤ËÂç³èÌö¤¹¤ë¤â¤Î¡ª
¡ÖÃÄÀð¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÃÄÀð¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î´Á»ú¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¯¤â¤¬1ÅÙ¤Ï»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡ª
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÃÄÀð¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ï¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¤À¤ó¤»¤ó¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤âÀµ²ò¤Ç¤¹¡£
ÃÄÀð¤Ï½ë¤¤µ¨Àá¤ËÎÃ¤à¤¿¤á¡¢Àð¤¤¤Ç»È¤¦Æ»¶ñ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÃÄÀð¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤³¨¤ä»í¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢É÷Êª»í¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ï³Ê¼°¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éð»Î¤ä¸ø²È¤Î´Ö¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÀð¤¬»ý¤ÄÉ÷¾ð¤Èµ¡Ç½À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸²½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò´Á»ú¤â³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
