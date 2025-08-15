「女の子が羨ましすぎます」松島聡、ラブラブなディズニーシーショット公開！「皆さん、息できてる？」
timeleszの松島聡さんは8月15日、自身のInstagramを更新。ディズニーシーを訪れた際の様子を公開し、反響を呼びました。
【写真】松島聡のラブラブなディズニーシーショット
コメントでは、「かわいいプリンセスとのデート最高ですね」「女の子が羨ましすぎます」「皆さん、息できてる？」「その子にな！り！た！い！も！ん！」「この女の子の初恋は確実にそうちゃんです」「もうパパじゃん､､､」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「この女の子の初恋は確実にそうちゃんです」松島さんは、「癒しの時間」「子供たちがはしゃぐ姿は本当に可愛らしくて癒しをもらい、友人からは元気をもらい…」などとつづり、15枚の写真と1本の動画を投稿。友人の娘と思われる女の子をおんぶして一緒に花火を見るショットや、手をつないで歩く後ろ姿の写真などです。8枚目では、松島さんが抱きかかえている女の子の頬にキスをしようとしているかのように唇をすぼめており、溺愛っぷりが伝わってきます。
「こんな彼氏に出会いたいわ」2月10日には、「東京デート」とつづり、彼氏感満載の写真を投稿した松島さん。ファンからは「かっこいいを超えて美しい」「こんな彼氏に出会いたいわ」「無い記憶蘇ってきた、、、」「イルミネーションよりそおちまのお顔の方が輝いてるよ」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
