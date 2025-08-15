¡Ú8·î15Æü¡¦¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡ÛÂç±«Èï³²¤Î¶å½£Ãæ¿´¤ËÌÔ½ëÆüÍ½ÁÛ¡¡½µÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡¡Íè½µ¤Ï´ØÅìÆâÎ¦¤Ç40¡îÇ÷¤ëÍ½ÁÛ¤â
¤¤ç¤¦15Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÍè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÍè½µ¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤ÇºÆ¤Ó40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç±«ÈïºÒÃÏ¤ÏÉüµìºî¶ÈÃæ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
¤¤ç¤¦15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¤Ï37¡î¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤äÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ç¤Ï38¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å½£¤Ç¤ÏÉüµìºî¶ÈÃæ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§31¡î¡¡¶üÏ©¡§26¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§32¡î¡¡À¹²¬¡§33¡î
ÀçÂæ¡¡¡§32¡î¡¡¿·³ã¡§29¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§33¡î¡¡¶âÂô¡§33¡î
Ì¾¸Å²°¡§36¡î¡¡Åìµþ¡§34¡î
Âçºå¡¡¡§36¡î¡¡²¬»³¡§36¡î
¹Åç¡¡¡§34¡î¡¡¾¾¹¾¡§34¡î
¹âÃÎ¡¡¡§34¡î¡¡Ê¡²¬¡§35¡î
¼¯»ùÅç¡§35¡î¡¡ÆáÇÆ¡§32¡î
¢£ÅìµþÅÔ¿´¤ÏÍè½µ4ÆüÏ¢Â³¤ÇÌÔ½ëÆü
¤³¤ÎÅÚÆü¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢Âçºå¤äÌ¾¸Å²°¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢33¡îÁ°¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢½µÌÀ¤±18Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ï¢Æü35¡î°Ê¾å¤ÈÌÔÎõ¤Ê»Ä½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÅìÆâÎ¦¤ÇºÆ¤Ó40¡î¶á¤¤Í½ÁÛ
Íè½µ¤ÏÆÃ¤Ë´ØÅì¤Çµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢º£Ç¯¡¢¹ñÆâ¤Î²áµîºÇ¹âµ¤²¹41.8¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï39¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó40¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÂÕ¤é¤º¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£