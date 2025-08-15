±ÄÍøÌÜÅª¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ýµ¿¤¤¡¡ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÃÏ²¼¾¦Å¹³¹¡ÖÀõÁðÃÏ²¼³¹¡×¤Ç»¨²ßÅ¹·Ð±Ä¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤ÈºÊ¡Ê31¡Ë¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÃÏ²¼¾¦Å¹³¹¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀõÁðÃÏ²¼³¹¡×¤Î»¨²ßÅ¹¤Ç¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃË¤È¤½¤ÎºÊ¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±ÄÍøÌÜÅª¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ýµ¿¤¤¡¡ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÃÏ²¼¾¦Å¹³¹¡ÖÀõÁðÃÏ²¼³¹¡×¤Ç»¨²ßÅ¹·Ð±Ä¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤ÈºÊ¡Ê31¡Ë¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¤Î»¨²ßÅ¹¡ÖPAPIZONDON¡×¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¹ÓÀî³ÙÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ÈºÊ¤Îµ¨ÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÏµîÇ¯6·î¡¢¤³¤Î»¨²ßÅ¹¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ª¤è¤½0.65¥°¥é¥à¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¹ÓÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬¡ÖÀõÁðÃÏ²¼³¹¡×¤Ç¤ª¤È¤È¤·¤«¤é·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤·11·î¤Ë¤³¤ÎÅ¹¤Ç¡ÖÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢´¥ÁçÂçËã¤äÂçËã¥ê¥¥Ã¥É¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ250¥°¥é¥à¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Û¤«¡¢Å¹¤«¤é¤ÏÂçËãÀ®Ê¬¤¬ÉÕÃå¤·¤¿·×ÎÌ´ï¤äµÛ°ú´ï¶ñ¤ò²¡¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¹ÓÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢ºÊ¤Îµ¨ÈþÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤¬ÂçËã¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
Åìµþ,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ê©ÃÅ,
»ûÅÄ²°,
²£ÉÍ,
¥Í¥¸,
ÀÅ²¬,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡