米アップル（Apple）は、米国内の一部ユーザー向けに8月14日から「Apple Watch Series ９」、「Apple Watch Series 10」、「Apple Watch Ultra 2」向けに再設計し新たに「血中酸素ウェルネス機能」の提供を開始した。

米国内で対象モデルを購入し血中酸素濃度の測定機能が搭載されていないユーザーは、iPhoneのOSをiOS 18.6.1に、Apple WatchのOSをwatchOS 11.6.1にアップデートして両者をペアリングすると、改めて設計された血中酸素ウェルネス機能が利用できるようになる。

アップデートにより、Apple Watchの血中酸素ウェルネスアプリで取得したセンサーのデータがペアリング済みのiPhoneで測定・計測され、ヘルスケアアプリ上で確認可能となる。今回のアップデートは、最近行われた米国税関の裁定により可能となった。

日本国内向けに販売されたApple Watchを含めて、アップデート以前から血中酸素ウェルネス機能が利用できるユーザーには影響がない。