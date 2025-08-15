入試応募者数 約1．5倍増！人気の理由は“自ら考える力”「十文字中学・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【番組内容】
【テレビ学校訪問……十文字中学・高等学校】
▼東京都豊島区にある中高一貫の私立女子校
▼JR山手線・都営三田線「巣鴨駅」、JR山手線大塚駅から徒歩5分
▼全校生徒1426人
▼25年春の大学合格実績は、国公立大5人・早慶上理23人・GMARCH76人など、海外大学へは10名以上合格
▼図書館の蔵書数は約8万冊
▼ICチップで生徒の登下校時刻を記録し保護者へ連絡するシステム
▼80名以上が利用できる自習室
▼カフェテリアでは、定食や麺類などメニューが充実
▼屋内プールを完備、水泳部は全国大会出場
▼「自ら考える力」を養う個別最適化学習とは？
▼高校1年生から「リベラルアーツコース」「特選コース」「自己発信コース」に分かれる
【高校3年生最後の全国大会、涙の理由は？】
創部56年、過去に2回全国優勝を果たしている強豪の十文字中高マンドリン部。昨年は惜しくも全国2位・・・「今年こそは優勝を取りたい！」と意気込む、マンドリンオーケストラの指揮者を務める高校3年生女子に密着。大会に向けて「部員全体の気持ちをどう高めていくか」が悩みと語る彼女は、どのようにメンバーを引っ張っていくのか。そして、大会本番の結果は？
