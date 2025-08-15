もうメロメロ！【足短すぎ赤ちゃん】のよちよち期が可愛すぎて親バカ2万いいね【ママリ】

「足短すぎ」よちよち期の赤ちゃん、かわいすぎて2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは無限のアイ🍊︎👶🍊5y(@mamegohan777)さんが投稿したある写真。赤ちゃんは、まだ頭が大きくてよちよち歩きがとてもかわいいものです。けれど、よちよち歩きをしてくれるのは、本当に短い期間。その特徴的なかわいい動きをしっかり脳裏に焼き付けたいものです。





投稿者の無限のアイ🍊︎👶🍊5yさんは、わが子のよちよち歩き時期を待ち受けにしているようです。この時期のわが子のフォルムがかわいくてたまらないと言います。一生懸命歩く姿を見るだけで、癒やされますよね。

©mamegohan777

これは待ち受けにしてる息子10m写真なんだけど、いつ見ても足短すぎて笑う

頭の大きさと比べて、まだまだ短い足が、赤ちゃんらしいかわいさをますます引き立てますよね。絶妙なバランスをとって一生懸命歩く姿は、かわいくて癒やされます。赤ちゃんはどんどん成長していくため、こういう姿もあっという間です。しっかり脳裏にも焼き付けましょう。



この投稿には「きゃわわわ！」「可愛い頭でっかい足短い可愛い」などのリプライが寄せられました。まだまだ三等身くらいの時期。癒やしを振りまいてくれる愛おしい投稿でした。

「どうせ残り食べるなら」親の本音に2.7万いいね

ご紹介するのはしゅしゅしゅ(@syusyumylove)さんの子育て中の親ならではの思いをつづる投稿です。子どもと飲食店に行くと、子どもが食べたいものを優先して注文することがありますよね。そして残したものを親が片づけるように食べることも…。そんな親の心の中にある本音をつぶやいた投稿をご紹介します。

©syusyumylove

(どうせ残り全部食べるなら、ママはマルゲリータがいいんだよ本当は…)

コーンがたっぷりと乗ったおいしそうなピザ。子どもが大好きなメニューですし、多くの飲食店の子ども向けメニューでよく見かけますよね。



しゅしゅしゅさんの息子もこちらのピザをオーダーしたようですが、減っているのはたったの1ピース…。残りを食べようとするしゅしゅしゅさんの胸中では「マルゲリータがいい」という本音が飛び出しました。大人が食べたいものはあれど、子ども好みのコーンピザを残してしまうのももったいない…そんな葛藤に共感する方はいるのではないでしょうか。



この投稿に「いいね100万回押したいです」という共感のリプライが投稿されました。他にもご自身のオーダーの仕方として「マルゲリータとハンバーグを注文します。ハンバーグについてるコーンをお子様のピザへ。残りをマルゲリータはコーンなしでお召し上がり下さい」というアドバイスも。確かにこれなら子どもはコーンの乗ったピザを食べられて、ママはマルゲリータもハンバーグも食べられるかも？



口には出さなくても、外食先で「好きなものを食べたい…」と思っている親はいる。そんな同志の存在を知れただけで心が軽くなった方もいるのではないでしょうか。子育て中のあるあるに「お疲れ様」を伝えたくなるエピソード投稿でした。

「このお店もうやめよ？」カルディで親が止められる光景に11万いいね

ご紹介するのはジューシーフルーツ井上(@magro343)さんが投稿したあるエピソードです。珍しいものが売っているお店を見るのは好きですか？ついつい買い過ぎてしまった、という経験がある人がいるかもしれません。楽しくて、どんどんカゴに入れて、帰ってから後悔することもありますよね。



ところで、大人の衝動買いを、子どもはどう思っているのでしょうか。投稿者のジューシーフルーツ井上さん。カルディで見かけたある親子について投稿しました。

カルディで目当てのものが売り切れていたとしても無傷では帰れないんですよね……と思いながら衝動買いしてたら、同じくすごい勢いで衝動買いしているっぽい親を「この店もうやめよ？！この店やめよ？！」と止めている子どもがいた

いつも子どものおねだりに注意をする側の親が、子どもに止められているというおもしろい光景。普段は冷静な親が、つい我を忘れて衝動買いしてしまうなんて、カルディはとてもおそろしいところですね。



この投稿に「分かる！」「カルディは危険だ」などのリプライが寄せられました。大人の本気を見た、子どもの姿を想像するとつい笑ってしまいます。親子の日常を感じられる、クスッと笑えるエピソード投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）