¡ÖÃË£²¿Í¤¬¼«ÈÎµ¡¤ÎÁ°¤Ç¡Ä¡×¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¸½¶âÅð¤Þ¤ì¤ë¡¡6·î¤Ë¤âÈï³²¡¡»¥ËÚ¡¦É´¹ç¤¬¸¶¸ø±à¤ÇÀàÅð»ö·ï
»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Î¸ø±à¤Ç¼«Æ°ÈÎÇäµ¡£´Âæ¤¬²õ¤µ¤ì¡¢¸½¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï£¶·î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ¹Æîµ¼Ô¡Ë¡Ö¸ø±à¤Î¼«ÈÎµ¡¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¡¢Ãæ¤Îµ¡³£¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤ÎÉ´¹ç¤¬¸¶¸ø±à¤Ç¤¹¡£
£¸·î£±£µÆü¸áÁ°£´»þ¤¹¤®¡¢¡ÖÃË£²¿Í¤¬¼«ÈÎµ¡¤ÎÁ°¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±à¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±àÆâ¤Ë¤¢¤ë£±£±Âæ¤Î¼«ÈÎµ¡¤Î¤¦¤Á£´Âæ¤¬¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¡¢Ãæ¤Î¸½¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï£¶·î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç¼«ÈÎµ¡£²Âæ¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤é¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£