石川梨華（40）が15日、インスタグラムを更新。モーニング娘。の2期後輩で前日14日にZepp DiverCity (TOKYO)での東京公演「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」をもって芸能界を引退した、道重さゆみさん（36）の公演に足を運んだことを報告。「さゆ ずっと大好きだよ」と変わらぬ絆を強調した。

石川は、チケットを手にした写真を投稿し「LIVE観に行ってきました 最初から最後までずーっと可愛かった 道重さゆみ最高でした 最幸でした」と賛辞を繰り返した。そして「沢山の『愛』と『かわいい』をありがとう」と感謝した。

道重さんの引退は今年1月19日に所属事務所ジェイピィールームの公式サイトで発表された。「いつも道重さゆみを応援いただきありがとうございます。道重さゆみですが、今年の夏に開催予定のコンサートツアーをもって芸能活動を終了することとなりました」と発表。「一昨年末の『強迫性障害』との診断以降、仕事内容を制限しつつ可能な範囲で活動を続けて参りましたが、本人とも相談を重ね今回の結論に至りました」と説明。

道重さんも「一昨年末に『強迫性障害』と診断されて、正直ほっとした部分もありました。そして、一部の活動を制限しながら活動させていただいていました。ですが、その制限している仕事をいつまでも再開する事ができない今の自分へのもどかしさもある中、今まで出来てた仕事の中に、もうできないかもしれないと思う事も増えてきました」と振り返り、「そんな中で活動を続けていくのは、難しい、限界だな、と感じるようになり、会社にもその都度、相談させていただいていました。そして、今回、この決断をさせていただきました」などと経緯を明かしていた。