箱根のワインディングを走っておくべき！

『自動車におけるロマンは、故障の可能性である』という定義のもと、総額約300万円で購入した大貴族号こと、5代目マセラティ・クアトロポルテ。

しかし納車以来約1ヵ月、警告灯の誤作動があっただけで、どこも故障していなかった。



総額約300万円で購入した大貴族号こと、5代目マセラティ・クアトロポルテと筆者。 神村聖

そんな時、編集部のヒライ君から誘いを受けた。

「せっかくなので、箱根で大貴族号を撮影しませんか！」

なるほど。箱根はクルマ好きの聖地。最近私の聖地は首都高になっており、めっきり足が遠のいているが、一度くらいは箱根のワインディングを走っておくべきかもしれない。箱根でフェラーリV8を咽び鳴かせ、トランスアクスルがもたらす珠玉の操縦性を味わわねば、自動車ラスト・ロマンが泣くというものだ。

ただ、懸念もあった。なにしろ今年の夏は猛暑。こんな暑い中、大貴族号で箱根まで往復して大丈夫だろうか。

私は3月のフェラーリ328炎上事件（漏れたオイルに火がついて危うく全焼）以来、そのPTSDで、極度の炎熱恐怖症に陥っていた。そもそも、夏はフェラーリに乗るべきじゃない。フェラーリ・エンジンを積む大貴族号も同様のはずだ。

正直、気は進まなかったが、大貴族号を買ったのは、ロマンを実現するためだ。夏、箱根に行くくらいでビビっていたら、ロマンもへったくれもなかろう。仕方ない、行くか……。

今のところ鉄壁の冷却性能を発揮！

早朝、なるべく涼しいうちに東京を出発し、西へとひた走った。

今回は警告灯の誤作動もなく、機関は順調。エアコンもしっかり効いている。大貴族号の水温計は、まだ一度も90度を上回ったことがない。



3月漏れたオイルに火がついて危うく全焼という経験以来、極度の炎熱恐怖症に……。 清水草一

5代目クアトロポルテは、フェラーリV8をフロントに積んでいる。その豊潤なボディラインは見るからに暑苦しく、いかにも熱の抜けが悪そうだ。

フェラーリＶ12をフロントに積む456GTや550マラネロは、日本の夏に耐えられないと聞く。エンジン搭載位置よりも、ボンネットに穴が開いてないことが問題なのだろう。

フェラーリのミドシップマシンは、エンジンフードがスリットだらけ。あそこから熱が逃げてくれるが（雨が降ったらエンジンズブ濡れ）、フロントエンジンの場合、ボンネットを穴だらけにするのは難しい。大貴族号も、ボンネットのヌケは皆無である。

これで大丈夫なのか？ こんな暑さに弱そうなクルマが、今のところ鉄壁の冷却性能を発揮しているが、正直、不思議で仕方がない。

しかしその日も大貴族号は、ノートラブルで箱根に到着した。心配なのは、「ガソリン持つかな〜」くらいだった。

給油できないじゃん!!

なにしろ大貴族号は燃費が悪い。首都高ではリッター9キロをマークしたが、一般道ではリッター3キロ。トータルでせいぜい5キロである。まだガソリンは3分の1くらい残っているが、箱根のワインディングでフェラーリV8をブチ回したら、超速でカラッポになりそうだ。

私は、箱根ターンパイクの待ち合わせ場所で、給油口を開ける予行演習をした。転ばぬ先の杖は、冒険家の基本である。



大貴族号の取扱説明書（新品）を引っ張り出し、赤いヒモのありかを確認！ 清水草一

ボタンを押す。

あれ、開かない。

もう一度押す。

やっぱり開かない！ ゲエッ、給油できないじゃん!!

そう言えば納車日、タコちゃん（マイクロ・デポ岡本和久代表）が、「給油口のバネが死んでたので、テキトーなバネかませときました」と言っていた。あの日はちゃんと開いたけど、テキトーなバネが早くも逝ったのか？

そうだ、開かない時は、トランクにある赤いヒモを引っ張れと言われたっけ。赤いヒモはどこ？

どこにも見当たらない。

私は大貴族号の取扱説明書（新品）を引っ張り出し、赤いヒモのありかを確認。トランク左側のフタを開けた奥のほうに隠れているのを手探りで発見し、それを引っ張って給油口を開けることに成功した。

ホッ。

こんな燃費の悪いクルマで、給油不能じゃすぐ止まっちまう。開いてヨカッタ〜。こんなことでドキドキできるのだから、さすがは自動車ラスト・ロマン！

そうこうしているうちに、ヒライ君とカメラマン氏が到着した。いよいよ大貴族号の晴れ舞台、箱根撮影の開始だ。

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は8月29日金曜日公開予定）